Revolta primarului din Galaţi la adresa lui Bolojan: "Vedea-v-aș primar încă o dată"

Ionuţ Pucheanu, primarul oraşului Galaţi, a avut un mesaj dur pentru premierul Ilie Bolojan. Edilul s-a declarat deranjat de "reformele" dictate de la Bucureşti.

Ionuţ Pucheanu acuză Guvernul că a obligat practic autorităţile locale să crească taxele şi impozitele locale, apoi "a furat" toţi banii colectaţi. "După ce m-ați obligat să măresc taxele și impozitele locale, să mă fac de râs în fața gălățenilor, să fiu cel mai urât om din oraș, după ce am încasat eu și familia mea toate injuriile unora, mai faceți încă o 'reformă'. Veniți 'noaptea ca hoții' și ne furați 20 de milioane de lei din bugetul orașului. Sunt aproape toți banii din creșterea taxelor și impozitelor locale, pe care toți gălățenii au fost forțați să le plătească.

Am încercat să fiu înțelegător. Dar e prea mult. Este peste puterea mea de a mai accepta. Cum să le explic gălățenilor că nu mai sunt bani de reparat străzi, după ce au plătit dublu? Cum să mai termin lucrări la școli sau spitale în aceste condiții? Cum și de ce să mă justific de fiecare dată în fața gălățenilor pentru incompetența celor din Guvern, pentru care trebuie să suferim toți? Vedea-v-aș primar încă o dată!", a fost mesajul postat de Pucheanu pe contul său de Facebook.

