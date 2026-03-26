Curs BNR, 26 martie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 26 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4085 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în această săptămână, până acum.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0953 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5665 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8875 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 13,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 629,9699 lei.

