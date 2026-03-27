Curs BNR, 27 martie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 27 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4276 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0991 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8905 lei româneşti, şi a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5543 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 628,9913 lei româneşti.

