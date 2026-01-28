Fetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinar

Un bebeluș român în vârstă de doar șapte zile a murit în localitatea Kallithea, din Grecia, după ce a suferit un stop cardiac. Copilul a fost dus inițial, în stare de inconștiență, la un cabinet veterinar, înainte de a fi transportat la un spital de copii, relatează presa din Grecia.

Potrivit informațiilor apărute în presa elenă, tragedia s-a petrecut în jurul orei 6 dimineața, când tatăl și mătușa micuței, cetățeni români, au găsit copilul inconștient. În lipsa unei reacții imediate, aceștia au decis să o ducă la o clinică veterinară aflată pe bulevardul Syggrou.

Personalul medical a alertat serviciile de urgență, iar o ambulanță EKAB a transportat copilul la Spitalul de Copii "Agia Sophia" din Atena. Medicii au încercat să o resusciteze timp de aproximativ 40 de minute, însă eforturile au fost în zadar, iar bebelușul a fost declarat decedat.

Primele informații indică faptul că fetița a murit din cauze patologice, în urma unui stop cardiac. Surse apropiate anchetei au precizat că micuța s-a născut prematur, împreună cu fratele ei geamăn.

Tatăl și mătușa copilului urmează să fie audiați de poliția elenă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cazul a stârnit emoție puternică în Grecia și ridică semne de întrebare legate de reacția în situații medicale de urgență, mai ales în cazul nou-născuților.

