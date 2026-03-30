Curs BNR, 30 martie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 30 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8719 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 martie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0989 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5483 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4354 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,35 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 646,3493 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

