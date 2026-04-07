Curs BNR, 7 aprilie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 7 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat circa un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,52 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 23 ianuarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4068 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0963 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8481 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,73 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 661,6256 lei.

