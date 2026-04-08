Curs BNR, 8 aprilie 2026. Leul românesc câştigă aproape 5 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 8 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape cinci bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3602 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 martie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0949 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5292 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8559 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 9,55 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,1764 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 martie 2026 şi până în prezent.

