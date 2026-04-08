Curs BNR, 8 aprilie 2026. Leul românesc câştigă aproape 5 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 8 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape cinci bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3602 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 martie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0949 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5292 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8559 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 9,55 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,1764 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 18 martie 2026 şi până în prezent.

curs euro curs dolar curs franc curs lira curs valutar curs bnr
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
