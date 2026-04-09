Curs BNR, 9 aprilie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 9 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5139 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 23 ianuarie 2026 şi până în prezent.
De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8478 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3629 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,85 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 663,3213 lei.
