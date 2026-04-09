Curs BNR, 9 aprilie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 9 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5139 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 23 ianuarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8478 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3629 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,85 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 663,3213 lei.

Articolul continuă după reclamă
curs euro curs dolar curs franc curs lira curs valutar curs bnr
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 9 aprilie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian 
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.