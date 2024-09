O adevărată livadă de curmali a apărut la Dăbuleni. 500 de arbori chinezeşti se întind pe două hectare la Staţiunea de Cercetare. În timp ce culturile tradiţionala fac faţă cu greu schimbărilor climatice, curmalul chinezesc a prins rădăcini aici, la Dăbuleni, fructul este din ce în ce mai atractiv în contextul în care acesta s-a adaptat foarte bine în patria pepenilor. Iar verile toride nu îl mai afectează.

Toamna aceasta, recolta i-a impresionat pe localnici şi pe specialiştii care monitorizează curmalii de Dăbuleni. Un arbore poate da până la 50 de kilograme de fructe dulci pe an. "Deocamdată, avem pomişori de Zizifus pe care i-am oferit fermierilor interesaţi, celor mai curioşi, cei dornici de noutate. Inclusiv la Primărie s-au cumpărat 50 de pomişori, pe care domnul primar îi prezintă ca un exemplu", explică Aurelia Diaconu, directorul Staţiunii de Cercetare Dăbuleni.

Fructele conţin multe minerale şi vitamine

"Este o cultură interesantă şi tentantă, pentru că nu se stropesc", spune Gigi Creţu, legumicultor. "Din discuţiile cu oamenii, cel puţin în zona Dăbuleni - Călăraşi, fiecare om tot are trei-patru plante, trei-patru pomi din ăştia în curte, care rodesc", declară Dumitru Răducanu, directorul economic al Staţiunii de Cercetare Dăbuleni.

Foarte hrănitoare, curmalele sunt recomandate în unele regimuri pentru slăbit. Conţin multe minerale şi vitamine. O sută de grame de fructe conţin între 300 şi 600 miligrame de vitamina C. "Asta înseamnă că, dacă mâncăm o mânuţă, deja am depăşit necesarul de vitamina C pe acea zi şi implicit stimulează imunitatea", explică Irina Titirică, doctor inginer la Institutul de Cercetare Dăbuleni.

Curmalele chinezeşti sunt tot mai folosite în prăjituri

Curmalele chinezeşti au de două ori mai mult zahăr decât merele autohtone şi sunt tot mai folosite în reţetele de prăjituri din cofetării. "Un gust mai bun şi au avantajul că au un conţinut mult mai mic de apă. Şi atunci merge foarte bine într-o gamă foarte variată de deserturi", adaugă Alina Paraschiv, şef laborator.

În afară de rădăcini, de la curmal putem să folosim tot: din frunze se face un ceai relaxant, din ramuri, mobilă, iar uleiurile sunt folosite în industria cosmetică.

