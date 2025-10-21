Patria pepenilor din România, Dăbuleni, ar putea fi, în câţiva ani, patria curmalelor. Sunt printre puţinele fructe care au rezistat îngheţului din primăvară şi în seceta din vară. Producţia e atât de bună, încât tot mai mulţi olteni de la Dăbuleni îşi fac plantaţie de curmale, la ei în curte.

Patria pepenilor ar putea deveni patria curmalelor. Fructul, din ce în ce mai căutat - Observator

Agricultorii cu experienţă sunt şi mai încântaţi - anul acesta, preţul curmalelor e de aproape trei ori mai mare faţă de anul trecut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De altfel, acesta este şi atuul principal al curmalului chinezesc - faptul că începe să se dezvolte mai târziu, evitând astfel posibilele îngheţuri târzii din primăvară. Astfel, producţia nu este afectată.

Articolul continuă după reclamă

Fructele au numeroase utilizări. Se pot consuma atât în stare maro, cât şi în stare tigrată, se poate consuma şi în stare deshidratată.

În plus, chiar şi frunzele pot fi folosite pentru prepararea ceaiului, iar lemnul este utilizat pentru mobilier. În ultimii ani, atât producătorii din zonă, cât şi câţiva localnicii, au decis să experimenteze această cultură.

Specialiştii au aclimatizat mai multe soiuri de curmal chinezesc la noi în ţară, iar intersul pentru această cultură este tot mai mare. Un pom costă în jur de 60 de lei, în timp ce un kilogram de fructe se vinde anul acesta cu 40 de lei, de aproape trei ori mai mult faţă de anul trecut, când a fost 16 lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰