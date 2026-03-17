Datoria externă a României a crescut cu 1,9 miliarde în ianuarie. La ce valoare totală a ajuns

Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro până la 229,3 miliarde de euro, a anunțat marți Banca Națională a României.

Potrivit datelor BNR, citate de Mediafax, în ianuarie, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 977 de milioane de euro, comparativ cu 1.032 milioane euro în luna ianuarie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 414 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 12 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție negativă de 530 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 183 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 429 milioane euro, comparativ cu 417 milioane euro în luna ianuarie 2025, din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 488 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 59 milioane euro.

Articolul continuă după reclamă

Datoria externă pe termen lung a însumat 181,7 miliarde de euro la 31 ianuarie 2026, în creștere cu 1,3 la sută față de 31 decembrie 2025.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2026 nivelul de 47,6 miliarde de euro, în scădere cu 0,6 la sută față de 31 decembrie 2025.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,8 la sută în luna ianuarie 2026, comparativ cu 17,2 la sută în anul 2025, iar gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2026 a fost de 109,6 la sută, comparativ cu 104,8 la sută la 31 decembrie 2025.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰