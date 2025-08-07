Visezi la propria locuință? În marile orașe din România devine un ţel tot mai greu de atins. În 10 ani, prețurile au crescut cu 61% - mai mult decât în restul Europei. Iată de câte salarii ai nevoie să-ţi cumperi un metru pătrat de casă.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară. Aici, un metru pătrat în centru costă cât trei salarii medii. Bucureștiul nu stă cu mult mai bine - în centru, un metru pătrat valorează aproape 2,7 salarii. Timișoara este puțin mai accesibilă, cu puțin peste două salarii pentru același metru pătrat.

Chiar dacă prețurile par mai mici decât în marile orașe din vestul Europei, raportat la salarii, situația este similară. De exemplu, în Berlin și Amsterdam, un metru pătrat în centru costă 2,4 salarii medii, iar în Madrid, ajunge la 3,2 salarii.

În plus, diferențele devin și mai vizibile când vorbim despre cheltuielile zilnice. În România, aproape o treime din salariu se duce pe hrană și îmbrăcăminte - dublu față de Berlin sau Madrid. Așa rămâne mult mai puțin pentru economii și pentru un avans la locuință.

Şi, ca de fiecare dată, apare eterna dilemă: rată sau chirie? Specialiștii susțin că, pe termen lung, achiziția unei locuințe este mai avantajoasă decât chiria, pentru că rămâi cu proprietatea. Totuși, dacă ratele îți afectează drastic calitatea vieții - adică dacă tot venitul se duce pe credit și nevoile de bază - atunci chiria devine o alegere mai sănătoasă. Decizia finală depinde de situația financiară, stilul de viață și etapa în care te afli.

Lucia Cujbă Like Am tocit la matematică într-un mare stil. Calcule, ecuații și formule – toate îmi displăceau profund. Evitam cifrele. Preferam să plutesc printre idei și să caut cuvinte. Multe, încărcate de sens. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰