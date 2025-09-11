Richard Christiansen, un director din domeniul brandingului de lux care a lucrat cu companii precum Hermès, și-a schimbat viața în plină pandemie, când a ajutat un fermier de legume aflat în dificultate.

A renunţat la o funcție de conducere pentru agricultură și a ajuns la vânzări de 30 milioane $ - Captură video / CNBC

În perioada în care restaurantele s-au închis, un fermier i-a spus că riscă "să piardă ferma". "I-am zis: adu legumele la noi și le vom vinde", a povestit Christiansen într-un interviu pentru CNBC. Ce a început ca un mic favor s-a dezvoltat rapid: de la o fermă, la două, apoi zece, până la 150 de ferme.

Crescut într-o familie de fermieri din Australia, Christiansen a știut ce presupune munca grea de pe câmp. După două decenii în publicitate, a fondat Flamingo Estate, o companie care privește agricultura prin "lentila brandingului de lux".

De la cutii cu legume, Flamingo Estate s-a extins către produse precum ulei de măsline, săpunuri, lumânări și alte articole pentru casă și frumusețe. Ideea a fost să ajute fermierii să transforme ingredientele în produse cu valoare mai mare. Brandul a atras rapid atenția celebrităților: Chrissy Teigen, John Legend, Gwyneth Paltrow, Oprah sau LeBron James s-au numărat printre susținători.

Articolul continuă după reclamă

Christiansen spune că vrea să arate oamenilor natura altfel, implicând figuri surprinzătoare în agricultură. "Le duci mâinile în pământ și se schimbă perspectiva". Un principiu învățat din experiența Hermès este controlul strict al mesajului de brand. "Mulți fac produse, dar nu construiesc branduri. Noi ne întrebăm mereu: există o poveste reală de spus?"

Flamingo Estate a devenit cunoscută și pentru idei neobișnuite, precum o pungă de compost de 75 de dolari, lansată de Ziua Mamei, care a stârnit un val de reacții. "E vorba de puterea jocului și de a încerca lucruri noi", spune el.

Compania are ambiții mari: deși nu a ajuns încă la un miliard de dolari, vânzările s-au dublat anul acesta la 30 de milioane și ar putea atinge 50 de milioane anul viitor. Flamingo Estate s-a extins deja în Australia, urmează Japonia și apoi Europa.

Una dintre cele mai mari provocări a fost găsirea investitorilor potriviți. Mulți cereau un singur produs sau o concentrare exclusiv pe beauty, dar Christiansen a refuzat să urmeze "manualul altora". "Există multe puncte de intrare în brand", spune el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰