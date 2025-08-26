Investiţiile amânate acum de guvern vor costa dublu sau triplu când statul o să vrea să le reia. Antreprenorii din construcţii avertizează - măsurile de austeritate riscă să închidă şantiere, firme şi să forţeze să emigreze meseriaşi oricum greu de găsit.

Antreprenorii din construcţii se tem de efectele dezastruoase pentru economie care pot apărea după sistarea a 60% din proiectele programului Anghel Salighy pentru modernizarea comunităţilor locale.

"Investiţiile pornite, indiferent de nivelul la care sunt, trebuie să continue. Iar cele care erau planificate să fie mult mai clar şi mult mai predictibil stabilit în ce perioadă vor fi executate", spune Cristian Erbaşu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

Ce este amânat acum ne va costa dublu sau chiar triplu, avertizează antreprenorii.

"Dacă punem la socoteală 10% inflaţie pe an, dacă mai punem la socoteală şi unele penalităţi şi costuri de mentenanţă vor mări foarte mult. În cazul unor investiţii de drumuri sau de reţele, acestea trebuie refăcute de la zero", spune Cristian Erbaşu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

Dezvoltatorii imobiliari estimează că sute de firme mici și mijlocii riscă insolvența. Iar 100.000 de mii de angajaţi din domeniu ar putea dispărea.

"Am beneficiat de o întoarcere a muncitorilor plecaţi. În momentul în care am avut aceste facilităţi. Din păcate, ele au fost oprite. Cel mai probabil vom vedea din nou aceste mutări de forţă de muncă din România în celelalte state europene", spune Bogdan Gubandru, directorul operaţional al unui dezvoltator imobiliar.

Amânarea investiţiilor publice va afecta negativ şi ritmul construcţiilor

Proiectele imobiliare vor ocoli zonele fără infrastructură. În plus, va fi mai greu pentru tineri să îşi cumpere o locuinţă din cauza TVA-ului majorat şi a impozitului pe proprietăţi crescut.

"Va fi din ce în ce mai greu pentru dezvoltatori să îşi menţină promisiunile de preţ pe care le-au făcut", spune Răzvan Munteanu, dezvoltator imobiliar.

"Vom avea un stoc din ce în ce mai mic şi din ce în ce mai scump. Ar trebui să avem o predictibilitate atât legislativă, cât şi fiscală", spune Bogdan Gubandru, directorul operaţional al unui dezvoltator imobiliar.

Numărul tranzacțiilor cu apartamente din România a scăzut cu aproape 9 procente, în primele patru luni ale anului. În Capitală, declinul este şi mai accentuat: s-au vândut cu 12% mai puţine locuinţe.

