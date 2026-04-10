Nici oficial nu ne mai merge bine! Aproape 40 de mii de oameni au rămas fără loc de muncă în primele trei luni din 2026. De trei ori mai mulți decât în tot anul trecut. Practic, vorbim de peste 400 de oameni concediați în fiecare zi din ianuarie și până în aprilie. Imaginați-vă un municipiu precum Dejul, în care nimeni nu muncește. Cei mai mulți dintre cei dați afară lucrau în comerț, construcții și industriile prelucrătoare.

Concedieri pe bandă rulantă de la începutul anului. Aproape 40 de mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă în doar trei luni, arată datele de la Inspecția Muncii. Anul trecut, au fost disponibilizați, în total, 12 mii de angajați.

"Peste 400 de oameni au fost concediați în fiecare zi lucrătoare. Cele mai multe disponibilizări au fost în fabrici și uzine. Urmează comerțul, reparațiile auto și construcțiile. Dar și în domeniile servicii, transporturi și HORECA, mii de oameni au rămas fără loc de muncă anul acesta", a explicat reporterul Observator Georgiana Pocol.

Ce se află în spatele concedierilor în masă

Articolul continuă după reclamă

În spatele concedierilor sunt atât scăderea consumului, cât și automatizările.

"Asta va fi regula de acum, nu excepția. Ai inteligență artificială, ai costuri foarte mari, ai un consumator foarte pretențios care nu mai consumă ca și altădată, care și el, la rândul lui, are semne de întrebare despre viitor", a explicat profesorul de economie Adrian Mitroi.

Recent, uzina Dacia, dar și eMAG au anunțat disponibilizări, puse pe seama scăderii consumului.

"Faptul că un gigant ca Dacia Renault disponibilizează e un semnal că volumele și business-ul scad, va pune o presiune mare pe piața muncii și pe oameni în general, și pe economie. Bugetul e constituit de taxele care vin pe salarii", a spus producătorul de componente plastice Robert Zisu.

"Întreaga planetă traversează de 2 ani de zile o perioadă de instabilitate, inflație, costuri tot mai mari, acum războaie și preț al petrolului mare, într-adevăr asta duce la o scădere a consumului. Se vede și la noi în România, eMAG a anunțat câteva concedieri. Toate sunt justificate de scăderea volumului vânzărilor", a explicat consultantul în employer branding Doru Supeală.

Inteligenţa artificială, motivul pentru care tot mai mulţi IT-şti îşi pierd joburile

În IT, de la începutul anului, 800 de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Domeniile cele mai afectate sunt cele în care sarcinile pot fi preluate rapid de inteligența artificială.

"În loc să mai ai nevoie de 20 de programatori să îți livreze un proiect, ai nevoie de mult mai puțini. Poate 3, 5 programatori. În general ai nevoie, pentru un proiect mare, de un programator de front-end, un programator de back-end, unul pentru aplicație și un producător de Android. Unde înainte aveai angajați juniori sau mid-level, azi ai agenți AI care sunt foarte eficienți, mult mai eficienți decât oamenii", a spus CEO-ul unei companii de soluții software, Bogdan Tudor.

Cum încearcă industriile să-şi păstreze angajaţii

În industrii, multe companii încearcă să evite concedierile definitive și mută angajații dintr-un departament în altul. Dar, acolo unde activitatea scade sau apar automatizările, oamenii sunt nevoiți fie să se recalifice, fie să plece.

"Există în multe companii planuri de reorganizare. Un departament crește, altul scade activitatea, unul automatizează, altul digitalizează poate. De aici există această fluctuație de personal. Ai un volum de personal pe care fie îl transferi în altă zonă, fie îi oferi posibilitatea să meargă în altă companie", a spus președintele ACAROM, Adrian Sandu.

Aceste cifre nu includ bugetarii, militarii sau alte categorii speciale, așa că numărul real al celor care și-au pierdut locul de muncă ar putea fi și mai mare. Pe de altă parte, la nivel național, prin ANOFM, sunt disponibile 34 mii de locuri de muncă.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰