Două destinaţii iubite de români au nevoie de 95.000 de muncitori. Salariile ajung la 3.000 de euro

Mai este puțin până începe sezonului turistic, iar două dintre cele mai populare destinații de vacanță din regiune, Croația și Muntenegru, se confruntă deja cu o lipsă serioasă de personal. Cele două țări au început recrutările și scot la concurs 95.000 de locuri de muncă sezoniere, cu salarii care ajung, în unele cazuri, până la 3.000 de euro pe lună.

Potrivit datelor citate de Infostud, Croația are nevoie în acest sezon de aproximativ 70.000 de muncitori. În Muntenegru, necesarul estimat este de aproximativ 25.000 de angajați sezonieri, iar doar în Budva este nevoie de cel puțin 5.000 de oameni în domeniul turismului și ospitalităţii.

Cele mai multe posturi disponibile sunt, ca în fiecare an, în hoteluri şi restaurante. Angajatorii caută în special ospătari, bucătari, ajutori de bucătar, lucrători în bucătărie, cameriste, personal de curățenie, recepționeri, animatori și angajați pentru întreținere.

Salarii atractive, cazare şi masă gratuite

Și salariile sunt decente, mai ales pentru posturile care cer experiență. Ospătarii pot câștiga între 1.200 și 1.600 de euro pe lună, barmanii între 1.400 și 1.600 de euro, iar recepționerii între 1.300 și 1.500 de euro, în timp ce vânzătorii din zonele turistice pot ajunge la salarii de 1.600-1.800 de euro.

Cele mai bine plătite rămân posturile din bucătărie. Bucătarii pot încasa între 1.800 și 2.500 de euro pe lună, iar bucătarii şefi pot ajunge la 3.000 de euro. Foarte căutați în acest sezon sunt cei care fac pizza şi sunt plătiți cu 1.900-2.500 de euro. Specialiștii la grătar pot câștiga între 1.400 și 1.900 de euro, ajutorii de bucătar între 1.400 și 1.800 de euro, potrivit presei sârbe.

În multe cazuri, angajatorii oferă și cazare și masă gratuite, ceea ce face aceste joburi și mai atractive pentru cei care aleg să lucreze pe litoral în sezonul de vară. Cele mai multe CV-uri se depun pentru posturile de recepționer, cameristă și ajutor în bucătărie. În schimb, pentru meseriile care cer calificare, cum sunt bucătarii sau cofetarii, numărul candidaților rămâne mai mic, semn că deficitul de personal specializat continuă să fie o problemă serioasă în turismul din regiune.

