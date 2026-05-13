Arabia Saudită ar fi efectuat mai multe atacuri care nu au fost făcute publice asupra unor ținte din Iran, ca represalii pentru atacurile comise împotriva regatului în timpul războiului din Orientul Mijlociu, au spus doi oficiali occidentali și doi oficiali iranieni.

Arabia Saudită ar fi lansat atacuri secrete asupra Iranului, potrivit unor surse occidentale și iraniene

Atacurile sugerează o schimbare de abordare în modul în care Arabia Saudită își apără poziția față de principalul său rival regional. Potrivit acelorași surse, operațiunile aeriene ar fi fost efectuate de Forțele Aeriene Saudite la sfârșitul lunii martie. Unul dintre oficiali a descris acțiunile drept "atacuri de răzbunare pentru momentele în care Arabia Saudită a fost lovită".

Reuters nu a putut confirma independent țintele vizate. Solicitat pentru comentarii, un oficial de rang înalt din Ministerul saudit de Externe nu a confirmat direct desfășurarea unor atacuri, iar Ministerul de Externe iranian nu a răspuns solicitărilor de presă.

Arabia Saudită, aliată militar a Statelor Unite, s-a bazat în mod tradițional pe sprijinul Washingtonului pentru securitate, însă conflictul din Orientul Mijlociu a evidențiat vulnerabilități în fața atacurilor care au reușit să depășească apărarea aeriană americană din regiune.

Statele din Golf încep să răspundă

Atacurile atribuite Arabiei Saudite sugerează extinderea conflictului și modul în care războiul declanșat de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului la 28 februarie a implicat tot mai mult statele din Orientul Mijlociu, într-o manieră care nu a fost recunoscută public.

De la acele atacuri, Iranul ar fi lansat lovituri asupra tuturor celor șase state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, vizând baze militare americane, dar și infrastructură civilă, aeroporturi și instalații petroliere, ajungând inclusiv să afecteze rute comerciale strategice.

Emiratele Arabe Unite ar fi efectuat, de asemenea, atacuri asupra Iranului, potrivit Wall Street Journal. Împreună, aceste acțiuni indică un conflict regional mai amplu, în care statele din Golf au început să răspundă direct atacurilor iraniene.

Totuși, abordările diferă: Emiratele Arabe Unite ar avea o poziție mai agresivă, în timp ce Arabia Saudită ar încerca în continuare să evite escaladarea și să mențină canale diplomatice deschise cu Teheranul.

Un oficial de rang înalt din MAE saudit a reafirmat că regatul susține "dezescaladarea, reținerea și reducerea tensiunilor pentru stabilitatea și securitatea regiunii".

De la confruntare la dezescaladare

Potrivit surselor iraniene și occidentale, Arabia Saudită ar fi informat Teheranul despre atacuri, iar ulterior au avut loc discuții diplomatice intense, însoțite de avertismente privind posibile represalii suplimentare. Acestea ar fi dus la un acord informal de reducere a tensiunilor între cele două state.

Analiștii spun că o astfel de evoluție ar reflecta mai degrabă un calcul pragmatic decât o reconciliere reală, ambele părți având interesul de a evita o escaladare necontrolată.

Dezescaladarea informală ar fi intrat în vigoare înaintea unui acord mai larg între Washington și Teheran privind un armistițiu, încheiat pe 7 aprilie.

Un oficial iranian a confirmat existența unei înțelegeri cu Riadul, menite să "oprească ostilitățile, să protejeze interesele reciproce și să prevină escaladarea tensiunilor".

Relațiile dintre Iran și Arabia Saudită, două puteri regionale rivale, au oscilat timp de decenii între confruntare și cooperare indirectă, inclusiv prin intermediari în conflictele din regiune.

O apropiere diplomatică mediată de China în 2023 a dus la reluarea relațiilor bilaterale, însă rivalitatea strategică dintre cele două state rămâne semnificativă.

Nicu Tatu

