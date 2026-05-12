Isteria Metallica cuprinde România. Biletele pentru concertul de pe Arena Națională s-au epuizat în timp record, iar acum sunt revândute online și cu peste 8.500 de lei. În această după amiază au sosit la Bucureşti şi membrii legendarei trupe. Este a doua lor oprire după Atena, în noul turneu. Show ul de mâine seară va dura în jur de trei ore.

Metallica revine pentru a cincea oară în România intr un concert care se anunta spectaculos din turneul mondial M72. Aşteptarea e mai mare ca oricând. Fani de toate vârstele şi din toată lumea au venit la Bucureşti pentru concert. Şi asta pentru trupa a reuşit o perfomanţă spectaculoasă, a devenit simbol pentru mai multe generații, pentru părinţi şi copii.

"Am venit pentru Metallica. Foarte, foarte entuziasmat pentru asta. Este o oportunitate frumoas. Ai oportunitatea să mergi să-ți vezi idolii din copilărie, știi? Cu copilul meu, 3.000 de dolari pentru biletele la concert. În plus, nu știu, cui îi pasă? Trăim o singură dată.", spune David, israelian.

"Acum 20 de ani am început și "Nothing Else Matters". <05:30> Ei erau tineri, și noi eram tineri // Nu vreau să ratez această șansă și trăim în aceeași perioadă cu ei și nu vrem să ratăm concertul lor live.", explică Emrah, un fan turc.

Legendara trupă heavy metal are fani şi în generaţia Z.

"Am început să descoper singură. Am intrat pe YouTube și mi-au apărut, de exemplu, anumite recomandări, am văzut că îmi place să ascult și am început sa caut mai mult. E o experiență oricum unică.", adaugă o tânără, Alexia.

"La mine în casă cel puțin erau două paralele mari, rock și populară și m-am dus pe partea care trebuie, zic eu. Unele lucruri rămân eterne, să zic așa, se vor asculta și peste 100 de ani.", precizează un tânăr.

Biletele au fost scoase la vânzare anul trecut si s au epuizat în câteva ore. Cererea uriașă a creat o piață paralelă. Pe site-urile de anuţuri prețurile pornesc de la 1.300 de lei și depășesc 8.500. Regulile de intrare sunt insa stricte. Sunt acceptate doar bilete cumpărate de pe platformele oficiale

"Evenimentul a fost sold out într-un timp record. Accesul este garantat prin platformele oficiale de ticketing. Din păcate biletele achiziţionate pot fi invalide şi pot duce la refuzul accesului.", explică Victoria Robu, Specialist Comunicare eveniment.

Peste 55.000 de fani sunt așteptați la show-ul Metallica, de aici, de pe Arena Naţională. Accesul pe stadion va fi permis de la ora 16. Oamenii nu au voie cu băuturi din afară, cu laptopuri sau cu umbrele, dar pot intra cu un bidon din plastic de cel mult 750 de mililitri. Concertul Metallica este programat să înceapă în jurul orei 20 şi va dura aproape trei ore.

La Arena Naţională s-a montat deja scena circulară din mijocul stadionului care va oferi publicului o vedere de 360 de grade

Jandarmii au intrat şi ei în atmosfera concertului. Membrii trupei Metallica au ajuns astăzi la Bucureşti de la Atena.

În Grecia momentul memorabil al show ului a fost când trupa a interpretat celebra melodie "Dansul lui Zorba.

Fanii se aşteaptă la un moment special şi în România.

Marko Pavlovici

