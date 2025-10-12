Decizia Guvernului de a mări taxa pe valoarea adăugată provoacă pentru prima dată scădera vânzărilor. În august, prima lună cu TVA majorat, acestea au fost cu 7% mai mici decât în iulie. Specialiştii se tem că vor veni vremuri grele fiindcă economia se bazează în mare parte pe consumul populaţiei.

După scumpiri, oamenii se gândesc de două ori înainte să cumpere ceva. Simt incertitudinea şi preferă să pună bani deoparte. "S-au scumpit toate şi nu-mi mai permit să iau 4 kg de carne iau 2, nu mai iau 5 kg de cartofi iau 2. Cumpărăm mult mai mult şi mai calitativ, acum ne uităm la preţuri. Plecai o dată la munte, o dată la mare pe an cel puţin, acum îţi alegi o singură destinaţie", spun oamenii.

Anul acesta, inflația a fost mai mare decât creșterea salarială. În iulie, odată cu eliminarea plafonarii la energie, am avut parte de scumpiri de 7,8%, în timp ce venitul mediu a crescut cu doar 5,2%. Iar în august, inflația a explodat și ajuns la aproape 10%, după ce Guvernul a majorat taxa pe valoare adăugată și accizele. Totul se traduce prin scăderea puterii de cumpărare.

"Atunci când trăiești într-un mediu impredictibil, dacă ești un consumator rațional îți reduci costurile, cred că o să continuăm să rămânem în zona aceasta în care toți o să fim mai precauți, mai defensivi", a explicat Radu Hanga, președinte Bursa de Valori București.

Scădere a consumului ar putea lovi economia pe trei canale

"Această scădere a consumului va lovi economia pe 3 canale: încasări mai slabe la buget, riscăm câteva trimestre de ușoară recesiune, afacerile vor avea de suferit", a explicat Iancu Guda, specialist economic Observator.

În aceste condiții, creșterea economică ar putea fi mult sub așteptări și va adânci deficitul bugetar. În paralel, inflația ridicată crește și dobânzile creditelor bancare. "Vom rămâne cu o inflație de peste 10% începând din august anul acesta până în iulie anul viitor și din august 2026 inflația va reveni sub 5%", a declarat Iancu Guda.

De anul următor sunt aşteptate noi creșteri de taxe. Impozitul pe proprietăți se va dubla, iar cel auto se va majora pentru proprietarii mașinilor poluante.

