"Va trebui să intrăm într-un război cu ei, dar în mod evident nu vom mai putea tolera astfel de situaţii în care câştigurile conducerii sunt net diferenţiate faţă de performanţele pe care le asigură. Băncile noastre de stat cu management performant, cu salarii de peste 20.000 de euro net, realizează randamente care sunt jumătate faţă de băncile competitoare din piaţa românească", a declarat Ilie Bolojan.

"CFR Călători, din total cifră de afaceri are 80% asigurate din subvenţii şi doar 20% din veniturile proprii. E simplu aşa să stai cu nişte salarii foarte mari şi să aştepţi ca Guvernul României, în a doua jumătate a anului să-ţi mai dea un miliard", a continuat Ilie Bolojan.

Vezi și

Mai mulți bugetari și-au redus salariul

Şefii companiilor de stat câştigă mai mult decât în privat şi au venituri de peste 10, chiar 20 de mii de EURO pe lună. În ultimele zile, vicepremierul Dragoş Anastasiu şi ministrul Economiei Radu Miruţă le-au cerut public să-şi reducă salariile.

Şi "minunea" s-a produs. Directorul Incertrans, institutul de cercetări în transporturi, şi-a tăiat din pix salariul. În exclusivitate pentru Observator, Flavius Cladoveanu a afirmat că a vrut să dea un exemplu, la sfârşit de mandat.

"Dacă tot suntem în această situaţie economică dezastruoasă am vrut să dau un exemplu că se poate. Nu m-au speriat declaraţiile politice", a declarat Flavius Cladoveanu, director Incertrans.

Mandatul său, început în 2017, expiră la sfârşitul anului. Flavius Cladoveanu avea în declaraţia de avere din 2022 un apartament în Bucureşti şi o casă de 420 de metri pătraţi în Otopeni. Plus trei maşini, dintre care un Maserati şi un Porsche, o colecţie de bijuterii, ceasuri şi tablouri în valoare de aproape 200 de mii de euro.

În declarația de avere din 2025, mașinile nu mai apare menționate, iar la capitolul proprietăți figurează doar o casă de 420 de metri pătrați, situată în Otopeni.

Acum dă de înţeles că şi bugetul de stat are de pierdut din tăierea salariului său.

"Eu, reducându-mi salariul, am redus aceste taxe către stat. Deci dau niște taxe mai mici către stat. S-a ocolit să se spună că salariul meu este brut, la 53 de mii. Suma este de până în 30 de mii. Normal că a existat o frustrare. Noi, Incertrans, nu lucrăm cu bani publici. Incertrans nu este bugetată din banii Guvernului, se autofinanțează", a continuat Flavius Cladoveanu.

Cine este cel bine plătit şef al unei companii de stat

Directorul Incertrans nu este cel mai bine plătit şef al unei companii de stat. Ion Sterian, directorul Transgaz are un venit lunar net de peste 134.000 de lei. Are în cabinet cinci secretare, nouă consilieri, un specialist în PR, plus șapte șoferi la dispoziție. Şeful Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță câştigă peste 70.000 lei în fiecare lună. iar omologul său de la Hidroelectrica, Karoly Borbely, aproape 60.000.

Ambii au anunţat că donează 20% din salariu către stat. Răzvan Popescu, directorul Romgaz, are un venit lunar de peste 50.000 lei, prag de care se apropie şi președinte ANRE, George Niculescu. Nici Alexandru Simu, cel care conduce CFR Infrastructură, nu stă rău: peste 35.000 de lei pe lună.

"Pe cele din instituțiile publice le poți tăia printr-o ordonanță de urgență, contractele de mandat pentru șefii companiilor și consiliile de administrație le reduci prin votul adunării generale a acționarilor sau, în caz extrem, prin anularea acestora ca urmare a reorganizării companiilor", a explicat Adrian Negrescu, economist.

Un caz aparte este la Societatea de administrare a participaţiilor în energie. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susţine că membrii Consiliului de Administraţie primesc "spor de femeie". Directorul interimar al societăţii, Sorin Chiriţă, a explicat situaţia în exclusivitate pentru Observator.

"Nici măcar nu există, nu a fost un spor. A fost o informație greșită, era vorba despre indicator de performanță. Eu am refuzat să semnez. Nici nu mai putea să se semneze ăsta, că nu mai era femeie", a declarat Sorin Chiriță, SAPE.

Sorin Chiriţă are un salariu lunar de 26.000 de lei.

Bolojan: Nu fac gesturi populiste

"Sunt de acord să se diminueze la cât se stabileşte. Sunt de acord să îmi fac singur diminuarea dacă legea îmi permite", a declarat Sorin Chiriţă. Până atunci a decis să renunţe la 20% din salariu, la fel cum a făcut şi Ministrul Energiei Bogdan Ivan.

"Mi s-a părut normal să îmi virez 20% din salariul meu pe care l-am încasat aseară către contul de trezorerie al ministerului. 2550 de lei. Acei bani vor fi folosiţi la bugetul României", a declarat Ministrul Energiei Bogdan Ivan.

"Fiecare om are posibilitatea să facă gesturi aşa cum consideră de cuviinţă. Cei care mă ştiu, ştiu că în general nu fac gesturi populiste", a declarat Ilie Bolojan, întrebat dacă și el va renunța la 20% din salariu.

