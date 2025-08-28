Fabrica din România care oferă salarii de 12.000 de lei net. Exportă în SUA, Qatar sau Arabia Saudită

Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, și președintele BNS Tineret, Kevin Kirmizigul, au vizitat Fabrica Cameron din Câmpina, parte a concernului american Schlumberger, unde au constatat condiții salariale și de muncă remarcabile.

Salariile angajaților pornesc de la 4.000 lei net pentru cei cu studii liceale, iar lucrătorii din producție ajung să câștige între 10.000-12.000 lei net lunar, în funcție de complexitatea muncii. Angajații beneficiază de tichete de vacanță și masă, asigurare de sănătate și alte facilități.

Fabrica exportă în SUA, Qatar sau Arabia Saudită

Fabrica produce componente petroliere care ajung în exploatări din SUA, Canada, Norvegia, Qatar, Arabia Saudită și Irak. Doar în ultimul an, sindicatul și angajatorul au reușit să angajeze și să formeze 700 de persoane în domeniul producției.

"Un exemplu pozitiv în care angajații și sindicatul, afiliat BNS, colaborează în mod real cu angajatorul, aducând beneficii ambelor părți. La Cameron Câmpina, salariile angajaților (inclusiv cei cu studii liceale sau fără studii superioare) pornesc de la 4.000 lei/net, veniturile lucrătorilor din producție ajung la 10.000 – 12.000 lei net/lună, în funcție de complexitatea muncii și de orele lucrate. Angajații beneficiază de: tichete de vacanță, tichete de masă, asigurare de sănătate, masă asigurată și alte facilități. Doar anul trecut, sindicatul și angajatorul au reușit să angajeze și să formeze 700 de persoane în domeniul producției de componente petroliere", transmite BNS.

