Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Factura uriaşă la energie, primită de o femeie din Bucureşti: "Foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem"

Românii se chinuie cu facturile uriașe la electricitate, autorităţile fac promisiuni. Ministerul Energiei crede că va putea reduce preţurile cu 25% în următorul an. Speră ministrul că introducerea unui preţ de referinţă şi a tarifelor dinamice ar putea fi de ajutor. Experţii nu sunt la fel de optimişti. 

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 17:53

După dispariţia plafonării şi o perioadă cu un consum mai mare, facturile la energie s-au dublat. 

"În jur de 250-300 de lei. Luăm în calcul şi varianta să schimbăm furnizorul". 

"740 de lei, de la 270 de lei, deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem cu toate cheltuielile", spun oamenii. 

Articolul continuă după reclamă

Client: Ne e groază, când o veni factura.

Reporter: La cât vă aşteptaţi?

Client: La vreo 3 milioane şi.

Reporter: Până acum cât plăteaţi?

Client: Până într-un milion, mai mult nu.

Scumpirile sunt legate de scăderea capacităţilor de producţie şi importurile la preţuri mari.

"România, în perioada în care produce mai multă energie ajunge să vândă energia la un preţ foarte mic, chiar negativ, şi ajunge să importe 20% din consumul total.  Avem o discrepanţă foarte mare între preţul din timpul zilei şi preţul la care importăm", spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei. 

Ministerul Energiei spune însă că situaţia se va schimba. A pregătit mai multe măsuri care ar urma să scadă preţurile. Reguli mai stricte pe piaţă şi tarife dinamice, în aşa fel încât să consumăm atunci când energia e mai ieftină. Şi stabilirea unui preț de referință.

"Media plătită de un consumator din UE e de 1,28 lei pe kWh. În România suntem la 1,50. Ţinta e ca preţul din România să fie cu măcar 1% sub media europeană", spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei. 

Experţii din energie nu sunt însă aşa de optimişti

"Nu avem deloc investiţii în stocare, nu avem capacitate de stocare. Centralele pe care le avem, care ar putea să producă seara, în speţă centralele pe cărbune produc foarte scump. Şi este mai rentabil să importăm energie, decât s-o producem în propriile centrale", spune Corina Murafa, expert energie. 

În primele cinci luni ale anului, România a exportat 5,7 milioane MWh, la un preţ mediu de 99,8 euro / MWh. În aceeaşi perioadă, a importat 7,8 milioane MWh, la un preţ mediu de 113 euro/ MWh.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

factura energie electricitate costuri
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student?
Observator » Ştiri economice » Factura uriaşă la energie, primită de o femeie din Bucureşti: "Foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem"