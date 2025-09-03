Românii se chinuie cu facturile uriașe la electricitate, autorităţile fac promisiuni. Ministerul Energiei crede că va putea reduce preţurile cu 25% în următorul an. Speră ministrul că introducerea unui preţ de referinţă şi a tarifelor dinamice ar putea fi de ajutor. Experţii nu sunt la fel de optimişti.

După dispariţia plafonării şi o perioadă cu un consum mai mare, facturile la energie s-au dublat.

"În jur de 250-300 de lei. Luăm în calcul şi varianta să schimbăm furnizorul".

"740 de lei, de la 270 de lei, deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem cu toate cheltuielile", spun oamenii.

Client: Ne e groază, când o veni factura.

Reporter: La cât vă aşteptaţi?

Client: La vreo 3 milioane şi.

Reporter: Până acum cât plăteaţi?

Client: Până într-un milion, mai mult nu.

Scumpirile sunt legate de scăderea capacităţilor de producţie şi importurile la preţuri mari.

"România, în perioada în care produce mai multă energie ajunge să vândă energia la un preţ foarte mic, chiar negativ, şi ajunge să importe 20% din consumul total. Avem o discrepanţă foarte mare între preţul din timpul zilei şi preţul la care importăm", spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Ministerul Energiei spune însă că situaţia se va schimba. A pregătit mai multe măsuri care ar urma să scadă preţurile. Reguli mai stricte pe piaţă şi tarife dinamice, în aşa fel încât să consumăm atunci când energia e mai ieftină. Şi stabilirea unui preț de referință.

"Media plătită de un consumator din UE e de 1,28 lei pe kWh. În România suntem la 1,50. Ţinta e ca preţul din România să fie cu măcar 1% sub media europeană", spune Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Experţii din energie nu sunt însă aşa de optimişti

"Nu avem deloc investiţii în stocare, nu avem capacitate de stocare. Centralele pe care le avem, care ar putea să producă seara, în speţă centralele pe cărbune produc foarte scump. Şi este mai rentabil să importăm energie, decât s-o producem în propriile centrale", spune Corina Murafa, expert energie.

În primele cinci luni ale anului, România a exportat 5,7 milioane MWh, la un preţ mediu de 99,8 euro / MWh. În aceeaşi perioadă, a importat 7,8 milioane MWh, la un preţ mediu de 113 euro/ MWh.

