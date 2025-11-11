Trucul simplu care ține casa caldă iarna și te ajută să economisești la facturi

Odată cu venirea frigului, mulți dintre noi dau imediat termostatul mai tare și văd cum cresc facturile. Experții spun însă că există un truc simplu care păstrează căldura fără să coste nimic.

La începutul iernii, mulți dintre noi dăm căldura prea tare și apoi ne mirăm de facturi. Dar există un truc simplu și gratuit care ne poate ajuta să ținem costurile sub control, spun experții în eficiență energetică, potrivit Selectra.net.

În fiecare seară, la apus, între 16:30 și 17:30, este suficient să tragem jaluzelele și perdelele pentru a împiedica pierderea căldurii acumulate în timpul zilei. Astfel, caloriferele nu mai trebuie să lucreze atât de mult, iar casa rămâne caldă fără costuri suplimentare.

Trucul simplu pentru a menține casa caldă

Specialiștii italieni de la ENEA, Agenția Națională pentru Tehnologii Noi, Energie și Dezvoltare Durabilă, atrag atenția că o parte importantă a căldurii se pierde prin pereți, acoperiș și, mai ales, ferestre.

Ferestrele pot fi responsabile pentru 10–15% din pierderile de căldură dintr-o locuință, iar acoperindu-le pe timpul nopții cu jaluzele, role sau draperii groase se poate crea un "scut termic" natural.

Pe lângă acest truc simplu, experții italieni recomandă menținerea temperaturii interioare în jur de 19 grade Celsius, întreținerea regulată a centralei și a caloriferelor și verificarea izolației pentru eliminarea curenților de aer sau înlocuirea ferestrelor vechi.

Recomandările experților italieni

De asemenea, este recomandat să nu blocăm caloriferele cu mobilă, să izolăm pereții din spatele lor dacă se află lângă exterior, să închidem ușile camerelor nefolosite și să profităm de lumina soarelui pentru a încălzi locuința pe timpul zilei.

Este important să aerisim zilnic pentru a preveni mucegaiul și pentru a menține aerul curat, fără a pierde prea multă căldură. Experții subliniază că scăderea temperaturii termostatului cu un singur grad poate reduce factura cu până la 7%, iar combinarea acestor obiceiuri simple permite păstrarea casei calde, reducerea consumului și protejarea mediului, fără efort sau costuri suplimentare.

