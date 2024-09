"Toată valea asta şi toate dealurile astea o să fie pline de meri şi pruni, pentru că e zonă foarte favorabilă pomiculturii aici şi aş vrea ca şi alţii să facă lucrul ăsta", a declarat Călin Herțeg, proprietar livadă.

Călin deţine împreună cu fraţii lui o livadă de 3 hectare şi jumătate plină cu meri. E moşternirea lăsată de părinţi şi îngrijită acum un secol de bunicul său. Bătrânul s-a luptat cu toate puterile lui ca pământul să nu fie confiscat în timpul colectivizării.

Inovaţia, un soi de mere adus din Germania

"Furniza la un moment dat mere pe pieţele din Bucureşti, era aproape o tradiţie să plece iarna cu mere în Bucureşti şi în Timişoara. E o afacere de familie unde încercăm să continuăm tradiţia, dar şi învăţăm şi aducem, cum să spun, inovaţii", mărturiseşte Călin Herțeg, proprietar livadă. Elementul de inovaţie ar fi un soi noi de mere - Pinova, adus din Germania: "Este un măr cu calităţi gustative extraordinare, stă foarte bine, deci la depozitare nu are nişte cerinţe speciale".

30 de tone este recolta estimată pentru acest an. O producție mai mică, dar suficientă are și domnul Dumitru pe care l-am întâlnit în Piața din Baia Mare, acolo unde își vinde merele culese din livada pe care o deține încă din anul 1963. "Producţia a fost multă, numai că seceta a afectat tare, au căzut multe pe jos. (Reporter: La cules cum v-aţi descurcat?) Aaaa, destul... mă ajută şi familia, dar eu cel mai mult că-s acasă", declară Dumitru Câmpan, proprietar livadă.

Românii știu cum arată un fruct gustos și sănătos

Și chiar dacă rafturile supermarket-urilor sunt pline de mere din Polonia, românii știu cum arată un fruct gustos și sănătos - într-un cuvânt - românesc. "Cât mai urât! Mărul ca să îl cumpăr trebuie să văd că e aşa, are forma aceea mai ciudată, poate să aibă şi un viermişor, nu e nicio problemă", spune un client. "Prefer să mi le cumpăr din piaţă, am crescut la bunici, la ţară, şi ştiu că gustul de ţară nu se compară nimic altceva şi am încrede în producătorii noştri", adaugă alt client.

Un kilogram de mere costă între 3 și 7 lei, în funcţie de sortiment. România produce anual în jur de 500.000 de tone de mere, asta în timp ce consumul e de 650.000 de tone.

