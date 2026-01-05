O avarie majoră afectează la acest moment 4 sectoare din Capitală. Iar asta înseamnă că locuitorii din 4.000 de blocuri au rămas fără căldură şi apă caldă, fix în aceste zile când temperaturile sunt la limita îngheţului.

Avaria s-a produs duminică dimineaţă, 4 ianuarie, înainte de ora 07:00 dimineaţa la CET Sud atunci când o ţeava s-a fisurat, iar un cazan a fost oprit forţat. Problema se va remedia în câteva zile pentru că este nevoie ca acest cazan să se răcească treptat şi complet, astfel încât să se poată interveni pentru reparaţii.

Când ar putea fi reluată alimentarea cu apă caldă şi căldură

Bucureştenii afectaţi vor avea din nou apă caldă şi căldură miercuri, cel mai probabil. Reprezentenţii ELCEN au anunţat că reperaţiile încep, în cel mai bun caz, în această seară. Vorbim despre foarte multe blocuri afectate, din 4 sectoare. Sunt 4.000 de blocuri în care agentul termic fie ajunge sub parametrii normali, fie nu ajunge deloc.

Cele mai multe blocuri afectate sunt în Sectoarele 2 şi 3, mai exact 2.000 de blocuri în Sectorul 3 şi 1.300 de blocuri în Sectorul 3. Vestea şi mai proastă e că până acel cazan nu va fi reparat, ELCEN anunţă că nu poate din punct de vedere tehnic să suplinească sistemul de termoficare. Potrivit ELCEN, în această iarnă ar mai putea să mai apară astfel de avarii din cauza infrastructurii deficitare şi a lipsei de investiţii.

