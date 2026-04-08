Petrolul şi gazele au scăzut cu 15 şi 20% în Europa, după anunţarea armistiţiului cu Iranul

Preţul gazelor naturale înregistra miercuri dimineaţa o scădere puternică în Europa, după ce Washingtonul şi Teheranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni. Totodată, prețul petrolului scade cu 15%, până la 95 de dolari/baril.

Petrolul şi gazele au scăzut cu 15 - 20% în Europa, după anunţarea armistiţiului cu Iranul

La scurt timp după debutul tranzacţiilor la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în scădere cu 19,24%, până la 43 de euro pentru un megawatt-oră (MWh), după ce anterior au înregistrat o scădere de peste 20%, până la 42,5 euro pentru un MWh.

Şi cotația petrolului a scăzut vertiginos, de la 110 dolari (Brent) aseară, la 90 de dolari imediat după anunțul lui Trump. Ulterior, prețul petrolului pare a se fi stabilizat la 95 de dolari/baril, încă foarte sus față de începutulu conflictului, când era 72 de dolari/baril.

Graţie acestor scăderi, preţul gazelor se apropie de nivelul de 31,6 euro pentru un MWh, care se înregistra pe 27 februarie, cu o zi înainte ca Statele Unite şi Israelul să înceapă războiul împotriva Iranului. În această perioadă, preţul gazelor a crescut vertiginos, ajungând până la 72 de euro.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni", a declarat preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.

La rândul său, Teheranul a anunţat negocieri cu partea americană pentru a pune capăt războiului începând de vineri pentru două săptămâni, fiind de acord să redeschidă Strâmtoarea Ormuz dacă atacurile israeliano-americane încetează. În mod normal, aproximativ o cincime din ţiţeiul mondial trece prin această cale navigabilă strategică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰