Guvernul a rămas fără bani pentru bugetari şi înzestrarea Armatei. Premierul dă asigurări că "sunt bani de salarii şi pensii"

În şedinţa de Guvern din 7 martie 2024 s-a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind majorarea salariilor de bază ale personalului medical. Ministrul Rafila declara că noua OUG prevede venituri mai mari pentru asistenţii medicali cu 30% şi pentru medici cu 8%, acordate în două tranşe, din lunile martie şi iunie.

"Pentru asistenţii medicali, cumulativ cu cei 5% acordaţi la începutul anului, majorarea e de 35%, o majorare consistentă. Personalul TESA primeşte 20%, personalul auxiliar - 25% şi ceva mai puţin la medici care au avut salariile mărite încă din 2018 foarte mult şi acum, în afară de cei 5% acordaţi la începutul anului, mărirea e de 8%. Toate aceste măriri vor fi acordate în două tranşe, în martie şi în iunie. Majorarea se raportează la salariile din decembrie", a spus ministrul Rafila, pe 7 martie.

Însă, potrivit unui memorandum semnat de ministrul de Finanţe, Marcel Boloş, Guvernul caută surse de finanţare pentru a susţine aceste cheltuieli cu salariile. Sunt probleme şi pentru înzestrarea armatei şi personalul din Educaţie. Impactul asupra cheltuielilor bugetare este de 4,3 miliarde de lei.

Guvernul caută bani pentru salariile din Sănătate şi înzestrarea Armatei

"Având în vedere actele normative aprobate recent prin care pentru anumite categorii de personal din sectorul bugetar au beneficiat de majorări salariale (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național, în vederea realizării și menținerii capabilității aferente achiziției sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 și a altor programe de înzestrare, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii), se impune identificarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale majorate.

Potrivit informațiilor prezentate de către inițiatori în Fișele financiare, impactul asupra cheltuielilor bugetare determinat de aprobarea celor două acte normative este de 4,3 miliarde de lei", potrivit memorandumului semnat de Boloş.

Ciolacu: Sunt bani. Lucrurile sunt sub control

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, că Guvernul are toţi banii necesari pentru a plăti pensiile şi salariile, inclusiv pentru profesori. "Sunt toţi banii, măsuraţi (...). Luni de dimineaţă, periodic, am cu domnul ministru, cu vicepremierii... Repet, lucrurile sunt sub control. Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii, sunt bani pentru profesori. Cu adevărat, sunt nişte hotărâri judecătoreşti pe la Justiţie în care sunt nişte sume, câteodată mă ia şi pe mine ameţeala, unde nu s-a stat încă, nu au fost recunoscute de către statul român şi unde avem aceste discuţii. În rest, nu sunt probleme. Nici dacă ar fi, acele sume nu ar fi probleme pentru Guvernul României", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.

Întrebat în cât timp ar putea fi alocate toate sumele acestea, Marcel Ciolacu a spus: "La rectificare. În august. Aşa se întâmplă an de an. Dar chiar şi până în august, dacă există anumite probleme, se pot face modificări. Fiindcă ştiţi că am făcut şi anul trecut, şi aşa am ţinut deficitul sub control".

Premierul a afirmat că au fost plătite toate sumele alocate pentru înzestrarea armatei. "Sunt lucrurile chiar într-un echilibru. Cu adevărat, consider că priorităţile românilor au fost investiţiile în infrastructură. În rest, şi am vorbit şi astăzi cu ministrul Apărării şi cu vicepreşedintele Turciei, îmi doresc ca cât mai multe dintre achiziţiile pentru înzestrarea armatei să se producă pe teritoriul României. Asta a fost discuţia şi cu cancelarul Olaf Scholz şi cu cei interesaţi şi cu Ambasada Statelor Unite şi veţi vedea că se va dezvolta foarte mult industria de apărare în acest an", a spus premierul Ciolacu.

