Hidroelectrica a finalizat procedura de selecţie pentru trei noi membri în Consiliul de Supraveghere

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a finalizat procedura de selecție a trei noi membri ai Consiliului de Supraveghere (CS), în baza legislației guvernanței corporative a întreprinderilor publice.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 16:38
Aceștia sunt, conform profit.ro, Ion Ariton, Emil Merdan și Cătălin Vlăduț Popescu. Mandatele noilor membri în CS, care trebuie confirmate formal de AGA Hidroelectrica, vor fi valabile până pe 28 martie 2027.

Ion Ariton, de profesie economist, a fost ministru PDL al Economiei în Guvernul Boc 2, în perioada septembrie 2010 – februarie 2012. El a avut 2 mandate de senator, în legislaturile 2008-2012 și 2012-2016. Între 2017 și 2018 a fost consilier al ministrului Mediului, iar în 2019-2021 – membru în CA-ul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

Emil Merdan, de profesie inginer, a lucrat la operatorul de distribuție a energiei electrice din cadrul a ceea ce este în prezent grupul Electrica SA din 1990 și până în 2021, fiind pe rând inginer, director al sucursalei Cluj, director general pe regiunea Transilvania Nord, manager de control și reglementare, membru și președinte al Consiliului de Administrație și director general al întregii companii, care în prezent se numește Distribuție Energie Electrică România SA (DEER).

De profesie tot inginer, Cătălin Vlăduț Popescu a mai fost membru în CS-ul Hidroelectrica și în perioada 2019-2023. El este, din 2008, lector și șef de lucrări în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, Departamentul de Inginerie Hidraulică (catedra de Construcții Hidrotehnice), fiind responsabil de proiecte de cercetare, consultanță și proiectare. Mai este director tehnic și cercetător la Apa Proiect SRL, cercetător la Aquaproiect SA și membru în Consiliul de Administrației al Companiei Municipale Eco Igienizare București SA.

hidroelectrica consiliu de supraveghere ion ariton emil merdan catalin vladut popescu
