Iancu Guda: Modificările la Pilonul II și III sunt foarte bune, o aliniere la practicile internaționale

Analistul financiar Iancu Guda apreciază că modificările referitoare la felul în care se distribuie banii din pensia privată (Pilonul II şi III) sunt foarte bune şi reperezintă o aliniere la toate bunele practici internaţionale.

"Am observat foarte mult zgomot şi neînţelegere pe marginea modificărilor privind modul în care se distribuie banii de pensie privată (PII + PIII). Modificările sunt foarte bune, reprezintă o aliniere la toate bunele practici internaţionale (ţări dezvoltate cu experienţa sistem privat pensii validată cu zeci de ani mai mult decât în Romania). (...) Modificarea nu are legătură cu situaţia bugetară actuală şi banii de pensie privată nu se folosesc la echilibrarea deficitului (cum deja insinuează mulţi), banii privaţi sunt bani privaţi şi nu intră nimeni peste ei", a scris analistul financiar Iancu Guda pe pagina sa de Facebook.

Acesta a explicat şi care sunt principalele modificări aduse de proiectul care a fost analizat vineri în primă lectură în şedinţa de Guvern.

Astfel, în scenariul pensiei de tip retragere programată, la momentul pensionării, se poate opta pentru a încasa 25% din suma acumulată, iar diferenţa se va primi în rate egale cel puţin 10 ani (eventuala diferenţă nedistribuită se moşteneşte). De asemenea, există şi un al doilea scenariu, cel al rentei viagere până la finalul vieţii, caz în care eventuala suma nedistribuită nu se moşteneşte.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iancu Guda, despre ce opţiune ar alege el

"Fiecare alege ce vrea, eu aş merge pe rate egale cel puţin 15-20 ani, timp în care banii de pensie privată (P II + P III) se mută într-un cont separat pentru distribuire graduală, ei produc randament > inflaţie cu investiţii de risc foarte scăzut. La scenariul de rentă viageră, eventuala sumă nedistribuită nu se moşteneşte. Este normal în acest scenariu, aşa este şi la Pilonul I. Renta viageră funcţionează ca o asigurare unde administratorul de pensie privată poate pierde: dacă beneficiarul trăieşte mult mai mult decât calculele actuarile şi încasează mai mulţi bani decât a contribuit. Precum un asigurator care plăteşte daune mult mai mari decât prime încasate", a explicat Iancu Guda.

În context, acesta a menţionat şi câteva neajunsuri ale actualului sistem, în care lumea încasa toţi banii acumulaţi în pensie privată integral la momentul pe pensionării sau în rate egale 5 ani. Astfel, potrivit analistului financiar, oamenii cheltuiau banii pe orice alte dorinţe sau nevoi şi rămâneau ulterior descoperiţi, banii nu mai produceau randament în cei cinci ani, sau erau mutaţi în depozite unde nu se acoperă nici măcar inflaţia.

"Privind către viitor, cu inteligenţa artificială şi înlocuirea multor joburi, deci scăderea bazei de contributori, coroborat şi cu rata scăzută de natalitate, pensia publică Pilon I va înlocui sub 30% din ultimul salariu ceea ce înseamnă ca oamenii rămân din ce în ce mai vulnerabili la pensie", a atras atenţia sursa citată.

Guda: Aşa funcţionează în toate ţările dezvoltate

În aceste condiţii, Guda consideră că fiecare poate alege scenariul în care se simte mai confortabil, opţiunile sunt bune şi normale, pentru că aşa este peste tot în ţările civilizate.

"Derivă foarte multe beneficii din noul mecanism: banii de pensie nu stau degeaba, continuă să producă randament > inflaţie + beneficiarul are stabilitate financiară (pensia publică mică este completată prin distribuiri de pensie privată mai mult timp) + scade riscul să plăteşti CASS (plăţile lunare de pensie privată sunt, în cele mai multe cazuri, sub 3000 lei) + cel mai important: banii de pensie sunt chiar bani de pensie! (...) Nu inventăm noi nimic, aşa funcţionează în toate ţările dezvoltate. Toţi cei care atacă aceste modificări, fie nu le înţeleg, fie fac politică populistă şi sperie nejustificat oamenii doar pentru interes electoral si manipulare!", a mai precizat Iancu Guda.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată, respectiv, pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului, a anunţat preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰