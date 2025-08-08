Ce se schimbă la Pilonul II de pensii. Şeful ASF explică de ce vor putea fi retraşi integral doar 25% din bani

Guvernul a discutat în primă lectură proiectul privind plata pensiilor private, a anunțat vineri, 8 august, Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), într-o declaraţie de presă de la Guvern. Potrivit modificărilor propuse, românii care contribuie la pensiile private, Pilonul II şi III, nu vor mai putea retrage integral sumele acumulate după împlinirea vârstei de 65 de ani. Trei sferturi din banii strânși în anii de cotizație vor putea fi retrași doar în tranșe lunare, plafonate. Nu există nicăieri în Europa un fond de pensii din care să-ți retragi toți banii odată, a spus şeful ASF.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată, respectiv, pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului, a declarat preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

Schimbări majore în Pilonul II de pensii

"Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar, având ca scop completarea cadrului legal aplicabil pensiilor private prin crearea bazei de funcţionare a fazei de plată a pensiilor şi a condiţiilor pentru operaţionalizare a sa", a precizat Alexandru Petrescu.

Articolul continuă după reclamă

El a menţionat că proiectul de lege privind plata pensiilor private reprezintă o măsură strategică şi prioritară esenţială pentru completarea arhitecturii sistemului de pensii private din România şi alinierea acestuia la standardele internaţionale promovate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în condiţiile în care, în cadrul procesului de aderare a ţării noastre la această organizaţie, OCDE a avut ca unică solicitare prioritară în domeniul pensiilor private adoptarea unui cadru legislativ primar care să reglementeze faza de plată. "În luna septembrie anul acesta, în cadrul sesiunii de evaluare a Comitetului pentru pieţe financiare din cadrul OCDE, România va trebui să prezinte modul de ducere la îndeplinire a acestei recomandări prioritare", a subliniat Petrescu.

Potrivit acestuia, sistemul pensiilor private are în prezent peste 9 milioane de participanţi şi active ce totalizează echivalentul a peste 10% din PIB-ul României, iar adoptarea cadrului legal pentru plata acestor pensii este necesară "pentru a oferi participanţilor predictibilitatea şi garanţia reală că economiile lor se vor transforma în venituri sigure şi pe termen lung".

Preşedintele ASF a explicat că proiectul propune introducerea fondurilor de plată a pensiilor private constituite special în acest scop, care vor fi administrate de entităţi autorizate, denumite furnizori de pensii private. Entităţile care vor putea deveni furnizor de pensii pot fi: administratori actuali de fonduri de pensii private, societăţi de asigurări de viaţă, societăţi de administrare al investiţiilor sau societăţile noi special înfiinţate în acest scop în baza legii.

Mecanismul este construit în două direcţii principale, respectiv pe două forme de extracţie de valoare pensie privată: pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut şi dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene, a adăugat Alexandru Petrescu.

"Prin acest proiect de lege se stabilesc, o dată, reguli de autorizare, funcţionare şi supraveghere pentru fondurile de plată, şi aici ASF are rolul principal, se garantează separarea activelor fondului de plată, de cele ale furnizorului, se asigură garanţia rambursării integrale activului acumulat în cazul fondurilor de plată de tip retragere programată", a adăugat el.

Principalele declarații ale lui Alexandru Petrescu, președintele ASF

-Proiectul de lege privind plata pensiilor private reprezintă o măsură strategică, esențială pentru completarea arhitecturii sistemului de pensii private din România și alinierea acestuia la standardele internaționale promovate de OCDE

-Sistemul de pensii private are peste 9 milioane de beneficiari, cu active reprezentând 10% din PIB-ul României.

-Proiectul introduce fondurile de plată, administrate de entități autorizate plus furnizori.

-Pensia de tip "retragere programată" presupune o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale.

-Pensia viageră - plată pe toată durata vieții.

-Dreptul pensionarului de a retrage o sumă de până la 25% din activul acumulat.

-Se stabilesc reguli de autorizare a fondurilor de plată. Activele fondurilor de plată vor fi separate de cele ale furnizorilor.

-În septembrie urmează evaluarea oficială a grupului de pensii private OCDE.

-În 2008 a existat angajamentul ca, în trei ani, să existe legislație. Aceasta nu a fost promovată. Acum, după 17 ani, luăm în considerare o arhitectură pe care o propunem Parlamentului.

-Având în vedere numărul mare de participanți, am resimțit, alături de Guvern, nevoia de a extinde consultarea, ținând cont de feedback.

-Am în vedere organizarea unei mese rotunde și în Parlament.

-Acum avem legislație de acumulare. Sute de mii de oameni vor întruni condițiile pentru a ieși la pensie.

-În spectrul țărilor OCDE, cu anumite variații, în general media este de 25%.

-Pensia cu perspectivă programată pe 10 ani: poți extrage, ca sumă forfetară, 25%, iar în funcție de cât ai acumulat în fond, o poți programa în sume egale timp de 10 ani.

-Pensia viageră se plătește până la sfârșitul vieții.

-Această măsură nu avantajează administratorii de pensii private. Nu țin mai mult banii - iei 25%, după care restul este programat să fie plătit.

-Statul este interesat de soliditatea acestor fonduri. 80.000 de români au întrunit anul acesta condițiile de pensionare. În 5, 7 sau 8 ani vom avea sute de mii. Nu există nicăieri în Europa un fond de pensii din care să-ți retragi toți banii odată.

-Este important să conferim predictibilitate celor care contribuie la aceste fonduri de pensii.

-Polonia are un procent de 15%.

-Există și în alte țări posibilitatea de a retrage integral sumele, dacă nu ai acumulat mulți bani.

-Contractele vor fi actualizate. Este posibil să fie acțiuni în instanță

-Moștenitorii vor avea dreptul să moștenească; plățile eșalonate vor fi garantate.

-Cei tineri vor putea opta pentru fonduri de pensii mai dinamice și mai riscante.

-Cei care nu au moștenitori? Banii rămân în fondul de plată (la privat).

-Banii din Pilonul 2 și 3 nu se cumulează

Amintim că Guvernul a avut pe ordinea de zi în ședința de vineri proiectul de lege de plată a pensiilor private. Urma să fie adoptat, dar a fost amânat cu o săptămână. Printre modificările cheie se numără limitarea retragerii integrale, adică sumele acumulate în conturile de pensii private nu vor mai putea fi retrase integral, ca până acum. Viitorii pensionari vor putea retrage doar 25% din contribuția totală într-o singură tranșă. Restul banilor, adică diferența de 75%, va putea fi retras în plăți lunare, care nu pot depăși pensia minimă de stat. Proiectul de lege şi expunerea de motive pot fi consultate aici şi aici!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Documente: EM.pdf

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰