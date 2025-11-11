Statul suplu e tot mai supraponderal. Reforma administrativă negociată de liderii coaliţiei de luni de zile rămâne deocamdată doar pe hârtie. Şi asta pentru că în loc să taie din structuri, Guvernul le-a înmulțit. Are mai multe instituţii în subordine decât la începutul anului. Asta în timp ce numărul bugetarilor a crescut constant în ultimul deceniu.

Secretariatul General al Guvernului conduce detașat în topul instituțiilor „supraponderale”, cu 30 de agenții, departamente şi instituţii în subordine. < IZOMETRIC> Urmează Ministerul Educației, care a adăugat în ultimele luni noi structuri şi a reorganizat altele. La Agricultură au apărut 5 entităţi în plus, la fel şi la Economie. Iar Ministerul Muncii a preluat şi fostul minister al familiei. Din 6 instituţii subordonate a ajuns la 10.

"În momentul ăsta nu vorbim de reforme, nici măcar de tăieri semnificative de cheltuieli și ne apropiem accelerat de momentul când vom avea alte creșteri de taxe. Acum pare că ne îndreptăm către o nouă creștere a TVA. Cât o fi ... 24, 25, 23%", a explicat Gabriel Biriş, expert fiscal.

La începutul anului oficialii promiteau reducerea cu 15% a personalui din instituțiil.

Promisiuni de comasare, uitate între ministere

În august, premierul Ilie Bolojan cerea şi el reorganizarea a 13 instituții din subordinea guvernului, inclusiv RA-APPS și Corpul de Control. Din nou, reforma s-a făcut doar la nivel declarativ.

"Ar trebui să aibă în vedere o eficienţă a instituțiilor publice și abia ulterior să te gândești la o restructurare, ca să dai personalul afară, pentru că cel mai ușor ar fi să-l preiei, să-i faci o reconversie", a declarat Horaţiu Raicu, secretar general.

Numărul bugetarilor crește de la an la an

Între timp, schema de personal se măreşte. Dacă în urmă cu 10 ani erau aproape 1,2 milioane de bugetari, acum sunt cu aproape 10 la sută mai mulți. În medie, au fost angajaţi la stat 12.000 de oameni anual. Coaliţia ar vrea să disponibilizeze 10% din angajaţi.

"În urma cu 10 ani costurile salariale în sectorul public reprezentau 22% din veniturile statului, azi au crescut la 27%. Ca să revenim la situația măcar din urma cu 10 ani ar trebui să scădem costurile salariale din sectorul public cu cel puțin 17%. Dacă ne raportăm faţă de media europeană ar trebui să targetăm o disponibilizare de 25%", a subliniat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Reforma administraţiei locale şi centrale este amânată de mai multe luni. Ar trebui să fie gata până la final de an.

