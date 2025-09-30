Premierul Ilie Bolojan anunţă facturi la energie mai mici din a doua jumătate a anului 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat că facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026. El a explicat că acest lucru se va întâmpla datorită unităţilor de stocare a energiei fotovoltaice, potrivit Agerpres.

"Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ţine competitivitatea marilor noastre firme. Dacă eşti în competiţie pe piaţa europeană cu o companie care are energia cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai eşti competitiv", a precizat prim-ministrul Ilie Bolojan.

El a criticat întârzierea finalizării centralei de la Iernut, menţionând că, din cauza "incapacităţii administrative", proiectul nu a fost realizat deocamdată, deşi necesita doar doi - trei ani.

"La Iernut avem un proiect din 2016 şi nu suntem în stare să terminăm un grup mare pe gaz. De 10 ani suntem în această situaţie. Mai avem ceva să terminăm, câteva procente, probabil că 5% din toată lucrarea, dar suntem în situaţia în care am reziliat până acum. E a doua oară că reziliem contractul cu firma. Datorită unei incapacităţi administrative stai 10 ani după o centrală pe care alţii o fac în doi - trei ani de zile. Deci, primul lucru care trebuie să îl facem, şi îl facem, este să investim în centrale de producţie pe gaz, pentru că avem gaz în România", a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan: "Trebuie să ne terminăm hidrocentralele"

Ilie Bolojan susţine că o altă greşeală a constat în faptul că hidrocentralele realizate în proporţie de peste 70% nu au fost finalizate, din "diferite motive" de mediu.

"Un alt lucru greşit pe care l-am făcut este că, pe diferite motive de mediu, am lungit foarte mult finalizarea hidrocentralelor, care sunt începute de 30 de ani, de 20 de ani, şi sunt, cea mai mare parte, într-o proporţie de peste 70% realizate", a spus Ilie Bolojan.

Premierul a menţionat că sistemul energetic actual este diferit de cel de acum 40 - 50 de ani, când termocentrale sau hidrocentrale produceau energie în mod relativ constant.

"România nu are suficientă capacitate de producţie"

În România au fost închise o parte dintre centrale, care erau uzate şi poluatoare. Însă, din cauză că au întârziat proiectele de înlocuire a acestor unităţi, România nu are suficientă capacitate de producţie, a explicat premierul.

"Acum, prin extinderea sistemelor fotovoltaice, prin eolienele care au fost montate în România, avem un mix de energie care înseamnă că, de exemplu, în orele de prânz avem o supraproducţie de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care practic o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacităţi energetice, avem o cerere mare de curent scump, pe care îl importăm. Totdeauna seara importurile de energie sunt foarte scumpe. Toată lumea are un deficit de energie seara, iar atunci când se face un preţ mediu al energiei, suntem în situaţia în care preţul energiei din România este ceva mai mare în anumite intervale decât în celelalte ţări din această parte de Europa sau chiar din Europa de Vest", a declarat Ilie Bolojan.

