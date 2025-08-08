Atac la fondurile private de pensii, la care cotizează 9 milioane de viitori pensionari. Guvernul vrea să schimbe regulile în timpul jocului. Banii strânși în fondurile private nu vor mai putea fi retrași deodată, aşa cum este în prezent, ci etapizat. Mai exact, 25% din sumă la pensionare iar apoi eşalonat, pe o perioadă de 10 ani. Experţii susțin că noul proiect ține cont de interesele fondurilor de pensii private și nu ale beneficiarilor, mai ales că speranţa de viaţă este printre cele mai mici din Uniunea Europeană. În urma presiunilor publice, Guvernul a amânat azi adoptarea hotărârii.

Potrivit proiectului redactat de ASF pe care Guvernul intenţiona să îl aprobe în şedinţa de azi fără dezbatere sau explicaţii, viitorii pensionari vor putea retrage doar un sfert din suma totală acumulată în fondurile private de pensii. Restul banilor ar urma să fie primiţi în tranșe egale cu valoarea pensiei minime în sistemul public, 1.281 lei în acest moment.

Reporter Observator: Cum vi se pare că se schimbă regulile în timpul jocului?

Cetăţean: Așa s-au schimbat tot timpul.

Reporter Observator: V-ați gândit și la o pensie pilon 3?

Cetăţean: Nu, m-am gândit să plec din ţară.

Cât pierd beneficiarii în noul sistem

Roxana a strâns aproape 40.000 de lei în pilonul II. Măsura Guvernului o revoltă pentru că vrea să decidă singură cum retrage banii când se va pensiona.

"Atunci când am fost obligați să le facem era un contract, acum schimbăm că e țara în haos. Sunt mulți care au avut planuri cu acei bani", a declarat Roxana Matei, beneficiară pilon II.

"Speranţa de viață medie pentru bărbați este de 71 ani, pensionarea producându-se la 65 ani. E evident că, în medie, după 6 ani viitorii pensionari nu vor mai exista", a transmis Alin Iacob, preşedinte Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare.

Există şi excepţii de la regulă.

"Dacă ai foarte mulţi bani, atunci pensia lunară poate să depășească pensia minimă pe economie, însă fără a scade sub intervalul de 10 ani", a precizat Radu Crăciun.

"15.370 lei este prevăzut ca un prag minim prin care își pot solicita pensia într-o tranşă unică", a declarat Ileana Horvath, director ASF.

Avocaţii se așteaptă la acţiuni în instanţă

"Atâta timp când vorbim de persoane care au semnat contract cu fondurile de pensii, ar putea să meargă în instanța de judecată și să solicite executarea dintr-o singură tranșă a contractului respectiv", a subliniat Adrian Cuculis, avocat.

Banii acumulaţi vor ieşi din fondurile de pensii private şi vor merge către fonduri de plată, care pot fi administrate de furnizori, companii de asigurări ori investiţii.

Sumele pot fi transmise moştenitorilor în caz de deces.

"Încet ne îndreptăm, dar sigur, de un vârf de sarcină 2030, într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor întruni condițiile să iasă la pensie", spune Alexandru Petrescu, preşedinte ASF.

În proiectul ASF apare şi un nou tip de pensie, cea viageră

"Este o pensie plătită pe perioada vieții, atenție, indiferent cât de mult trăiești. Dacă ești o persoană longevivă, primești mai mulți bani decât ai economisit de fapt. Dacă nu ești o persoană longevivă, poți primi mai puțini bani", menţionează Radu Crăciun.

"Problema la pilonul 1, pensia de stat, e că e insuficientă, rata de înlocuire medie, față de salariul mediu e 42%, va scădea la 25% în 120 ani pentru că sunt foarte puțini nou-născuți și atunci e nevoie de concept similar pe componenta privată, renta viageră, astfel încât să-ți completeze pensia de stat", potrivit lui Iancu Guda, specialist economic Observator.

În piloanele 2 şi 3 s-au strâns până acum aproape 160 de miliarde de lei. Aproape 70% din sumă este investită în titluri de stat.

