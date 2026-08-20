Inteligenţa artificială afectează direct piaţa muncii. Domeniul unde angajaţii sunt cei mai expuşi

Inteligenţa artificială începe să reducă cererea de forţă de muncă în unele dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii, iar angajaţii aflaţi la început de carieră par să fie cei mai vulnerabili, potrivit unei analize Goldman Sachs. Cele mai vizibile efecte apar în call-centere, software, consultanţă de management şi publicitate, unde ocuparea forţei de muncă a coborât semnificativ sub tendinţele istorice, transmite CNBC.

Goldman Sachs a analizat evoluţia pieţelor muncii din mai multe economii dezvoltate şi a constatat că sectoarele cu o expunere mai mare la automatizarea prin AI au înregistrat, în general, o creştere mai lentă a numărului de locuri de muncă disponibile începând cu a doua jumătate a anului 2022.

Legătura dintre utilizarea AI şi încetinirea angajărilor este deosebit de vizibilă în Germania, Australia şi Statele Unite.

Unul dintre sectoarele cele mai afectate este cel al serviciilor de informare şi comunicaţii. Creşterea numărului de angajaţi din acest domeniu a încetinit în aproape toate marile economii dezvoltate începând din 2022. În afara Statelor Unite, ocuparea forţei de muncă rămâne însă în apropierea sau peste tendinţa sa pe termen lung.

Articolul continuă după reclamă

Situaţia este mult mai evidentă în anumite industrii în care tehnologia poate prelua deja o parte importantă din activitatea oamenilor.

Call-centerele se remarcă prin cele mai mari diferenţe faţă de tendinţele istorice. Numărul angajaţilor din acest sector este cu 39% sub tendinţă în SUA, cu 33% în Canada şi cu 27% în Germania.

Goldman consideră că aceste date indică faptul că presiunile generate de AI asupra locurilor de muncă au devenit deja vizibile în domeniile în care există instrumente capabile să automatizeze o parte semnificativă a sarcinilor.

Angajaţii aflaţi la început de carieră sunt cei mai vulnerabili

Impactul este mai puternic în cazul persoanelor care încearcă să intre pe piaţa muncii.

Goldman Sachs a analizat peste 800 de ocupaţii şi a constatat că efectele negative asociate AI sunt cele mai pronunţate în rândul angajaţilor entry-level. Un efect negativ, dar mai redus, apare şi în profesiile considerate foarte vulnerabile la înlocuirea prin inteligenţă artificială.

La nivelul întregii pieţe a muncii, impactul este încă relativ redus. O expunere de 10% a unei ocupaţii la AI este asociată cu o diminuare de numai 0,1 puncte procentuale a ritmului anual de creştere a numărului de angajaţi în Franţa, Canada şi SUA.

Pentru angajaţii aflaţi la început de carieră, efectul este însă mult mai mare: depăşeşte 0,6 puncte procentuale în Australia şi 0,2 puncte procentuale în Statele Unite.

Concluzia Goldman Sachs este că efectele AI asupra angajărilor pot fi deja identificate în datele globale, dar sunt deocamdată concentrate într-un număr relativ restrâns de industrii şi categorii de angajaţi.

AI este deja utilizată pe scară largă în economiile dezvoltate

Presiunile asupra pieţei muncii apar pe măsură ce utilizarea inteligenţei artificiale se extinde rapid.

Goldman Sachs a combinat rezultatele a 11 sondaje privind adoptarea AI şi estimează că rata de utilizare în principalele economii dezvoltate se situează deja la aproximativ 15%-20%.

Franţa, Statele Unite, Olanda şi Marea Britanie se află printre liderii adoptării inteligenţei artificiale, în timp ce Italia, Japonia şi Noua Zeelandă se situează la niveluri mai reduse.

În marile economii emergente, rata estimată de adoptare a AI este de aproximativ 10%-15%.