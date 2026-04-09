Românul Andrei Oprișor, General Manager People Product la Revolut, explică, pentru Observator, cum a transformat inteligența artificială procesul de recrutare la unul dintre cele mai mari fintech-uri din lume - și de ce joburile nu dispar, ci se transformă.

Inteligența artificială nu va lua locurile de muncă. Le va transforma. Asta crede Andrei Oprișor, şeful platformei care digitalizează procesul de HR pentru Revolut, una dintre cele mai valoroase companii fintech din lume. "Oamenii vor fi mai bine plătiți, vor fi mai productivi și, de ce nu, poate vor fi și mai protejați. Nu neapărat că vor munci mai puțin, dar vor fi mult mai satisfăcuți cu munca pe care o fac", spune Oprișor.

Triaj, interviuri, evaluare. AI-ul e peste tot în recrutare

Și vorbește din experiența personală. Revolut primește peste 2 milioane de aplicații de angajare în fiecare an. Fără inteligență artificială, un volum de 2 milioane de CV-uri pe an ar fi imposibil de procesat. Revolut folosește AI în mai multe etape ale procesului de recrutare. Prima și cea mai vizibilă aplicație este triajul CV-urilor. AI-ul extrage datele relevante și identifică profilurile prioritare, astfel încât recrutorii să știe de unde să înceapă.

Articolul continuă după reclamă

A doua zonă vizează interviurile. AI-ul generează un sumar al discuțiilor dintre recrutor și candidat, ceea ce permite companiei să verifice atât calitatea interviurilor, cât și potrivirea candidaților cu profilul căutat.

"Folosim inteligența artificială ca pe o unealtă, să adunăm datele necesare pentru a lua decizii de mai bună calitate, decizii bazate pe date, nu pe opinii. Ce dura înainte o săptămână durează acum câteva zile", explică Oprișor.

AI-ul sortează. Omul decide

Oprișor ține însă să traseze o linie clară între ce face mașina și ce rămâne la oameni.

"Inteligența artificială nu ia nicio decizie în sensul acceptat sau nu. Inteligența artificială ne ajută doar să extragem datele necesare dintr-un CV, ca o persoană, un recruiter să poată să valideze datele mult mai rapid decât înainte", spune el.

Decizia finală de angajare, subliniază Oprișor, rămâne exclusiv la oameni.

Joburile nu dispar. Se transformă

Întrebat despre impactul AI asupra pieței muncii, Oprișor respinge scenariul catastrofic, dar nu îl ignoră complet.

"Evident, unii oameni vor fi afectați puțin negativ, aș spune. Cei care nu au dorința să se muleze pe noua realitate vor fi afectați, dar cred că partea pozitivă este disproporțional mai semnificativă decât cea negativă", spune el.

Exemplul vine chiar din interiorul Revolut. Departamentul de suport tehnic nu a pierdut oameni, ci i-a redistribuit. Tehnologia a preluat întrebările simple și repetitive, iar oamenii s-au mutat spre probleme mai complexe. Ironia: compania a ajuns să angajeze mai mulți oameni pe această zonă, nu mai puțini.

"Deși am avut o tehnologie care ne-a ajutat să reducem oarecum numărul de întrebări care ajung la oameni, la sfârșitul zilei cererea a crescut și am putut să folosim oamenii într-un mod mai productiv și mai eficient. Jobul în sine nu a dispărut, dar s-a transformat cu siguranță", spune Oprișor.

Pentru cei care se tem că meseriile de azi vor dispărea mâine, Oprișor are un argument simplu: "E destul de greu să ne imaginăm, poate, ce ar însemna în anii '90 «TikTok influencer». Jobul ăla nu exista. Nu exista meseria aia acum 20-30 de ani. Așa că e greu să ne imaginăm cum vor arăta job-urile viitorului".

Ce competențe contează în era AI

Poate cel mai contraintuitiv mesaj al lui Oprișor este că, într-o lume dominată de tehnologie, cele mai valoroase competențe nu sunt cele tehnice, ci cele interumane.

"Oamenii care înțeleg foarte bine impactul - dacă vreți, impactul emoțional - vor beneficia foarte mult de revoluția care se întâmplă astăzi în inteligența artificială", a conchis acesta.

Lucia Cujbă

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰