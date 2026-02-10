Proiectoarele de ceață sunt utile în condiții meteo dificile, însă folosirea lor fără un motiv real poate deveni o problemă serioasă în trafic. Mulți șoferi le aprind din obișnuință sau pentru un plus de vizibilitate, fără să știe că legea sancționează clar utilizarea nejustificată a acestora.

Ce amendă primeşti dacă folosești proiectoarele de ceață fără motiv - Shutterstock

Un gest aparent banal, precum aprinderea proiectoarelor de ceață pe timp senin, poate costa câteva şi sute de lei. Polițiștii atrag atenția că această abatere este sancționată.

Când ai voie să folosești proiectoarele de ceață

Codul Rutier prevede că proiectoarele de ceață pot fi utilizate doar în condiții de vizibilitate redusă, cum ar fi ceața densă, ploaia torențială, ninsoarea abundentă sau alte fenomene care limitează serios câmpul vizual al șoferului.

Articolul continuă după reclamă

Scopul acestora este de a ajuta conducătorul auto să vadă mai bine drumul, nu de a ilumina suplimentar carosabilul în condiții normale de trafic.

De ce este interzisă folosirea lor fără motiv

Proiectoarele de ceață au o lumină puternică, orientată diferit față de farurile obișnuite. În lipsa condițiilor meteo care să justifice utilizarea lor, acestea pot orbi ceilalți participanți la trafic, în special șoferii care vin din sens opus.

Din acest motiv, legea consideră folosirea lor nejustificată drept un comportament periculos, care poate duce la accidente.

Ce amendă riști dacă folosești proiectoarele fără motiv

Utilizarea proiectoarelor de ceață în condiții de vizibilitate normală se sancționează cu amendă contravențională. Fapta este încadrată la nerespectarea regulilor privind folosirea luminilor, iar amenda se aplică dintr-o clasă de sancțiuni care presupune câteva puncte-amendă.

Valoarea exactă a amenzii depinde de punctul de amendă aflat în vigoare, însă sancțiunea poate ajunge la câteva sute de lei. Pe lângă amendă, șoferul poate primi și puncte de penalizare.

Se poate reține permisul pentru această abatere

În mod obișnuit, folosirea proiectoarelor de ceață fără motiv nu duce la suspendarea permisului. Totuși, dacă această abatere este asociată cu alte încălcări ale regulilor de circulație sau dacă provoacă un accident, sancțiunile pot fi mai severe.

Diferența dintre luminile de ceață și faza lungă

Mulți șoferi confundă proiectoarele de ceață cu faza lungă. Legea tratează separat cele două tipuri de iluminare, iar ambele sunt sancționate dacă sunt folosite necorespunzător. La fel ca în cazul proiectoarelor, utilizarea fazei lungi atunci când există risc de orbire pentru ceilalți șoferi este interzisă.

De ce fac polițiștii controale în trafic

În special în orașe și pe drumurile naționale, polițiștii verifică frecvent modul în care sunt folosite sistemele de iluminare. Proiectoarele aprinse fără motiv sunt ușor de observat și pot duce rapid la sancțiuni, mai ales pe timp de noapte.

Ce trebuie să știe șoferii pentru a evita amenda

Pentru a evita sancțiunile, șoferii trebuie să folosească proiectoarele de ceață doar atunci când condițiile meteo o cer cu adevărat și să le oprească imediat ce vizibilitatea revine la normal. Respectarea regulilor de iluminare contribuie nu doar la evitarea amenzilor, ci și la siguranța tuturor participanților la trafic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰