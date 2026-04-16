S-au dus vremurile în care ieşeai la pensie din prima companie în care te anagajai. Astăzi, piaţa muncii trece prin schimbări rapide de la o lună la alta, pentru că nu se mai măsoară în ani. Totul e pe repede înainte, iar Inteligența Artificială a adăugat un nou strat de presiune. Stabilitatea pe termen lung e tot mai rară, iar cine nu se adaptează, pierde din start. Ce rămâne? Frica. Frica de a fi concediat, de a nu-ţi mai găsi serviciu, frica pentru ziua de mâine. Şi este o temere reală: joburile se schimbă sau dispar sub ochii noștri.

"Unde te vezi peste 5 ani?", întrebarea clasică de la interviul de angajare, îi pune acum în dificultate pe cei care vor să se angajeze, fie pentru prima dată, fie după ce au fost concediaţi. Pentru că nimeni nu mai ştie să răspundă. Stabilitatea la locul de muncă nu mai e azi o regulă, ci mai degrabă o excepție. Şi o îngrijorare tot mai mare. Bianca, de exemplu, s-a întors în ţară, după ani în care a studiat în străinătate. Nu se aştepta să-i fie atât de greu să găsească un post de junior. "În domeniul comunicării, de preferat un job junior, fiind început de carieră, și m-ar interesa ceva pe limba engleză poate, sau proiecte internaționale. Eu, personal, mi-am făcut studiile în Olanda și revenirea acasă a fost un pic provocatoare, un pic grea", a declarat Bianca Vasile.

În căutarea stabilităţii, mulţi sunt dispuşi să o ia cu totul de la zero. Printre ei şi Ştefan. Nouă ani a lucrat în transport şi logistică, iar acum se gândeşte la o reconversie profesională. "Sunt deschis să mă și reprofilez. Eu vreau să găsesc stabilitate, restul sunt detalii", a declarat Ştefan. Toată această nesiguranţă de pe piaţa muncii ne îmbolnăveşte nu doar psihic, ci şi fizic. "Noi ca să ne simţim în siguranţă avem nevoie de o predictibiliate. O schimbare aduce emoţii, ce va fi dacă...şi asta duce la anxietate. Ne poate da foarte mult stres, oboseală fizică şi psihică şi oamenii ajung în burnout", a declarat Corina Gheorghe, psiholog clinician și psihoterapeut.

În ultimii ani, zeci de mii de angajați au fost afectați de restructurări la nivelul companiilor. Doar anul trecut, aproximativ 12.000 de persoane au rămas fără loc de muncă în urma disponibilizărilor colective. Cele mai îngrijorătoare sunt situațiile în care companiile își digitalizează rapid anumite departamente, iar unele roluri tradiționale sunt reduse sau eliminate complet. Reîntoarcerea pe piaţa muncii nu este uşoară, iar vânătoarea de joburi....devine un job în sine. Situaţia se complică şi pentru că nici măcar firmele nu pot anticipa ce se va întâmpla. Studiile arată că 3 din 10 angajatori din România nu știu ce competențe vor avea nevoie în următorii doi ani, iar criteriile de angajare se schimbă constant.

"Nu mai este atent la experienţa în ani şi diplome universitare și cursuri. Relavanţa nu este punctrul de sosire, este punctul de plecare. Este important să arătăm celor din jur cum contribuie munca pe care noi o facem la succesul companiei", a declarat Cristina Florescu, manager resurse umane. Până şi rolul CV-ului s-a schimbat, mai ales că şi în domeniul resurselor umane a intervenit AI-ul. "Inteligenta arficiala este un instrument pentru noi, recrutorii, la selectarea Cv-ului. O folositm și la interviuri pentru a vedea tonul candidatului, expresia facială, atitudinea. Este căutată alfabetizarea digitală în rândul angajaţilor", a declarat Cristina Florescu, manager resurse umane. "Acum cred că angajatorii se uită foarte mult care sunt competențele persoane, ce aduc la masă concret, care sunt experiențele, pe ce proiecte a lucrat, cu cine a lucrat și dacă pot să aducă și exemple concrete care pot fi aplicate în contextul companiei", a declarat Ciprian Chiorean, CEO companie.

Pentru ca jobul de astăzi să nu fie mâine istorie, specialiştii ne sfătuiesc să ne pregătim din timp. "Îţi scrii îngrijorările şi te uiţi ce poţi face cu resursele tale. Trăim emotia, nu o băgăm sub preş, dacă o bagam sub pres duce la somatizare, îmbolnăvirea corpului", a declarat Corina Gheorghe, psiholog clinician și psihoterapeut. Cea mai importantă competență rămâne însă capacitatea de a învăța. Specialiştii spun însă că adaptarea continuă şi dezvoltarea de competenţe sunt esenţiale pentru piaţşa muncii înt.run context incert şi greu de anticipat în ceea ce priveşte locul de muncă este foarte importantă flexibilitatea.

