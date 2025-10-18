"Lista rușinii" ANAF: Cancelaria premierului și Curtea de Conturi, datoare la bugetul statului

Cancelaria premierului Ilie Bolojan, Curtea de Conturi, dar și mai multe instanțe și parchete se află pe lista cu instituții și companii publice care înregistrează datorii la bugetul de stat, transmite Mediafax.

Pe "Lista rușinii" se află peste 511 nume de instituții și companii publice. Printre acestea este Cancelaria prim-ministrului cu o restanță de peste 110.000 lei. De asemenea, Curtea de Conturi figurează cu o datorie de 59.865 lei.

Pe primele trei locuri în topul datornicilor se află se află Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cu o restanță de 136,5 milioane de lei, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare, cu 87 milioane de lei și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului cu o datorie de 29,1 milioane de lei.

Pe listă se mai află spitale, inspectorate școlare, școli, primării, cluburi sportive, instanțe și parchete din toată țara.

Articolul continuă după reclamă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a informat instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații.

"Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate. La data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei", a transmis ANAF.

La începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

"Scopul acestor notificări este: informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii. Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic", a precizat ANAF.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰