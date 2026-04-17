Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj

Val de ironii pe Facebook, după un anunţ de vânzare pentru un loc de parcare din Cluj-Napoca. Pentru a parca în faţa blocului, proprietarul cere 26.500 de euro, scrie Actual de Cluj .

Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât te costă să parchezi în faţa blocului în Cluj - Actual de Cluj

Locul de parcare este situat pe strada Dorobanților, cu "acte în regulă", fiind intabulat cu cotă de 1/1. Proprietarul susține că vânzarea se face direct, fără intermediari, potrivit sursei citate.

Însă, preţul a fost cel care a stârnit un val de reacţii pe un grup de Facebook. Membrii grupului au comparat suma cu cea a unei garsoniere. "Au ajuns parcările la prețuri de garsoniere", a scris un utilizator. Alții au glumit "că nu mai contează ce mașină ai, ci dacă deții un loc de parcare". Alții au sugerat că astfel de anunțuri par mai degrabă o glumă decât o ofertă reală.

Cluj-Napoca rămâne lider pe segmentul imobiliar, cu un preț mediu de peste 3.200 de euro pe metru pătrat, poziționare susținută de mai mulți factori economici, demografici și structurali. Astfel, oraşul din Ardeal este cea mai scumpă piaţă imobiliară din România, potrivit Business Magazin.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰