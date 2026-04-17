Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj

Val de ironii pe Facebook, după un anunţ de vânzare pentru un loc de parcare din Cluj-Napoca. Pentru a parca în faţa blocului, proprietarul cere 26.500 de euro, scrie Actual de Cluj

de Redactia Observator

la 17.04.2026 , 10:24
Locul de parcare este situat pe strada Dorobanților, cu "acte în regulă", fiind intabulat cu cotă de 1/1. Proprietarul susține că vânzarea se face direct, fără intermediari, potrivit sursei citate. 

Însă, preţul a fost cel care a stârnit un val de reacţii pe un grup de Facebook. Membrii grupului au comparat suma cu cea a unei garsoniere. "Au ajuns parcările la prețuri de garsoniere", a scris un utilizator. Alții au glumit "că nu mai contează ce mașină ai, ci dacă deții un loc de parcare". Alții au sugerat că astfel de anunțuri par mai degrabă o glumă decât o ofertă reală.

Cluj-Napoca rămâne lider pe segmentul imobiliar, cu un preț mediu de peste 3.200 de euro pe metru pătrat, poziționare susținută de mai mulți factori economici, demografici și structurali. Astfel, oraşul din Ardeal este cea mai scumpă piaţă imobiliară din România, potrivit Business Magazin.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cluj loc parcare piata imobiliara
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare?
Observator » Ştiri economice » Loc de parcare la preţ de garsonieră. Cât costă să laşi maşina în faţa blocului în Cluj
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.