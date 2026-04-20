Preţul aurului, 20 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,38 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 20 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 668,4279 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5471 lei româneşti, a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3341 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0989 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8558 lei româneşti.

