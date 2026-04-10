Video Programul marilor magazine de Paşte. Cumpărături pe ultima sută de metri

Dacă mai aveţi cumpărături de făcut, grăbiţi-vă. Zilele următoare, marile magazine din ţară vor avea program special în perioada Paştelui.

de Cristina Niță

la 10.04.2026 , 09:45

Majoritatea magazinelor au program prelungit în această perioadă. De exemplu, vineri, Carrefour și Kaufland sunt deschise până la ora 23, pentru cei care mai au cumpărături de făcut pe ultima sută de metri.

În Sâmbăta Mare, programul este însă redus. La Kaufland, Lidl, Auchan sau Penny, magazinele se închid la ora 18, iar la Carrefour la ora 19.

Duminică, în prima zi de Paște, toate supermarketurile sunt închise, așa că cei care au nevoie de produse pentru masa tradițională trebuie să își facă aprovizionarea din timp.

Luni, în a doua zi de Paște, supermarketurile se redeschid, dar cu program scurt, majoritatea până la ora 18.

Și comenzile online sunt afectate. Freshful face livrări sâmbătă până la ora 18, iar Sezamo până seara. Ambele servicii își reiau activitatea luni.

De marți, 14 aprilie, toate magazinele din țară revin la programul normal.

Program Kaufland:

  • Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00
  • Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 18:00
  • Duminică, 12 aprilie: închis
  • Luni, 13 aprilie: 09:00 - 18:00

Program Carrefour:

  • Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00
  • Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 19:00
  • Duminică, 12 aprilie: închis
  • Luni, 13 aprilie: 09:00 - 18:00

Program Lidl:

  • Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00
  • Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 18:00
  • Duminică, 12 aprilie: închis
  • Luni, 13 aprilie: închis

Program Auchan:

  • Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00
  • Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 18:00
  • Duminică, 12 aprilie: închis
  • Luni, 13 aprilie: 10:00 - 18:00

Program Penny:

  • Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00
  • Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 18:00
  • Duminică, 12 aprilie: ÎNCHIS
  • Luni, 13 aprilie: 10:00 - 18:00

Program Freshfull:

  • Vineri, 10 aprilie: 06:00 - 20:00
  • Sâmbătă, 11 aprilie: 06:00 - 18:00
  • Duminică, 12 aprilie: fără livrări
  • Luni, 13 aprilie: 06:00 - 22:00

Program Sezamo:

  • Sâmbătă, 11 aprilie: 06:00 - 20:00
  • Duminică, 12 aprilie: fără livrări
  • Luni, 13 aprilie: 10:00 - 22:00
Cristina Niță
