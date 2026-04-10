Dacă mai aveţi cumpărături de făcut, grăbiţi-vă. Zilele următoare, marile magazine din ţară vor avea program special în perioada Paştelui.

Majoritatea magazinelor au program prelungit în această perioadă. De exemplu, vineri, Carrefour și Kaufland sunt deschise până la ora 23, pentru cei care mai au cumpărături de făcut pe ultima sută de metri.

În Sâmbăta Mare, programul este însă redus. La Kaufland, Lidl, Auchan sau Penny, magazinele se închid la ora 18, iar la Carrefour la ora 19.

Duminică, în prima zi de Paște, toate supermarketurile sunt închise, așa că cei care au nevoie de produse pentru masa tradițională trebuie să își facă aprovizionarea din timp.

Luni, în a doua zi de Paște, supermarketurile se redeschid, dar cu program scurt, majoritatea până la ora 18.

Și comenzile online sunt afectate. Freshful face livrări sâmbătă până la ora 18, iar Sezamo până seara. Ambele servicii își reiau activitatea luni.

De marți, 14 aprilie, toate magazinele din țară revin la programul normal.

Program Kaufland:

Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00

Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 18:00

Duminică, 12 aprilie: închis

Luni, 13 aprilie: 09:00 - 18:00

Program Carrefour:

Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00

Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 19:00

Duminică, 12 aprilie: închis

Luni, 13 aprilie: 09:00 - 18:00

Program Lidl:

Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00

Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 18:00

Duminică, 12 aprilie: închis

Luni, 13 aprilie: închis

Program Auchan:

Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00

Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 18:00

Duminică, 12 aprilie: închis

Luni, 13 aprilie: 10:00 - 18:00

Program Penny:

Vineri, 10 aprilie: 07:00 - 23:00

Sâmbătă, 11 aprilie: 07:00 - 18:00

Duminică, 12 aprilie: ÎNCHIS

Luni, 13 aprilie: 10:00 - 18:00

Program Freshfull:

Vineri, 10 aprilie: 06:00 - 20:00

Sâmbătă, 11 aprilie: 06:00 - 18:00

Duminică, 12 aprilie: fără livrări

Luni, 13 aprilie: 06:00 - 22:00

Program Sezamo:

Sâmbătă, 11 aprilie: 06:00 - 20:00

Duminică, 12 aprilie: fără livrări

Luni, 13 aprilie: 10:00 - 22:00

