Magazinele mici, de cartier, pierd teren în faţa inflaţiei. Românii preferă hipermarketurile cu mai multe produse şi reduceri. Oricât de aproape ar fi, magazinele de la colţul blocului nu mai atrag mulţi clienţi ca în ultimii cinci ani. Clienţii se plâng că preţurile de acolo au devenit prea mari.

Magazinele de cartier sunt singurele care au intrat pe minus de la începutul anului, după ce au fost în creştere de vânzări în ultimii cinci ani. "Preţurile, despre ce vorbim?! Preţurile sunt foarte diferite începând de la sucuri, până la legume. Adică două roşii la magazinul din cartier costă aproape dublu faţă de hipermarketuri", spune un client.

Un litru şi jumătate de lapte costă aproape 18 lei într-un magazin de cartier. La hipermarket, însă: 14 lei şi 70 de bani costă aceeaşi sticlă de lapte în supermarket.

Proprietarii magazinelor de cartier simt clar asaltul marilor lanţuri de hipermarketuri. "Sunt foarte multe promoţii. Noi 1+1 nu am mai văzut de ani de zile. Când sunt fluctuaţii, sunt oamenii nesiguri, sunt tot felul de informaţii, atunci se gândesc să cumpere mai puţin", spune Cătălin Scarlat, proprietarul unui supermarket.

Economiştii confirmă - hipermarketurile au lansat vara aceasta mai multe promoţii decât în ultimii ani la detergenţi, cafea şi produse de îngrijire. În plus, produsele marcă proprie au tot mai mulţi adepţi.

"Sunt de o calitate foarte bună, la nişte preţuri mult mai avantajoase. În ultima perioadă, retailerii se întrec în oferte. Fie că vorbim de multi pack, fie că vorbim de nişte discounturi mai semnificative", spune Elena Filip, specialist în retail.

Mai atenţi la preţuri, românii încep renunţe la confortul magazinului de la colţul blocului. "În momentul în care faci cumpărături dese, te duci la un magazin care este foarte aproape, de multe ori acolo o să fie multe cumpărături de impuls şi asta se va vedea în buget", spune Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Au luat avânt şi cardurile de fidelitate. Toate hipermarketurile oferă clienţilor cupoane cu reduceri, acces la anumite produse şi evenimente prin programul de fidelizare.

