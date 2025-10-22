Locuinţe mai puţine şi din ce în ce mai scumpe. Măsurile fiscale, dar şi incertitudinea din economie zdruncină sectorul construcţiilor care încetineşte de la o lună la alta. O confirmă datele oficiale care arată că în august volumul lucrărilor a scăzut dramatic. Şi antreprenorii spun că blocarea investiţiilor şi costurile tot mai mari pe care le au sunt decontate, în final, tot de cumpărători.

Datele INS confirmă ceea ce Observator a arătat în campania Cât costă să fii român. Preţurile-record ale locuinţelor, creditarea pe măsură şi, peste toate- măsurile fiscale luate de Guvern au lovit în sectoarele-cheie ale economiei şi, în final, în puterea de cumpărare a oamenilor.

Datele de la Institutul Naţional de Statistică arată că în luna august, faţă de iulie, volumul lucrărilor în construcţii a scăzut cu aproape 25%. Şi lucrările de întreţinere şi reparaţii s-au făcut în număr mai mic, iar dacă ne uităm la sectorul rezidenţial- aici declinul este şi mai mare, de 26%.

Imobiliarele, lovite de măsurile de austeritate

"Înseamnă o contracţie majoră în domeniu, atât în zona investiţională. Va duce spre construcţii, va duce spre disponibilităţile locative şi, automat, pe măsură ce ofertele vor fi din ce în ce mai puţine- vor urma, evident, creşteri", a declarat Cristian Erbaşu, Președinte Federația Patronatelor Societăților din Construcții - FPSC.

Creşteri de preţuri deşi, paradoxal, puterea de cumpărare a românilor este mai mică faţă de anul trecut cu aproape 10%.

"Măsurile fiscale care s-au luat anul acesta pur şi simplu au dezechilibrat complet piaţa construcţiilor. Mai gravă decât creşterea de TVA este măsura referitoare la oprirea investiţiilor. În zona imobiliară - acolo este afectat beneficiarul final, cumpărătorul. Dacă el nu mai are putere de cumpărare se va înregistra un declin", a declarat Adriana Iftime, directorul Federaţiei Patronatelor din Construcţii.

"Este o încetinire şi este văzută de toată lumea. Aşteptările sunt întotdeauna ca preţurile să scadă. Dar nu cred că se va întâmpla asta, pentru că s-au scumpit toate lucrurile şi vedem şi noi, de-a lungul anilor, că preţurile nu scad, ci urcă", a declarat Costel Niculae, dezvoltator.

Constructorii spun că în urma încetinirii ritmului de lucru pe şantiere, angajaţii abia întorşi din alte ţări vor pleca din nou, iar statul va pierde mai mult decât şi-a propus să economisească prin măsurile de austeritate.

Multe firme îşi încetează activitatea

"Nu ştim ce să prioritizăm şi pare că cel mai simplu este să renunţăm la investiţii. Lucru care va afecta nu numai partea de dezvoltare a ţării, va afecta un număr foarte mare de angajaţi din zona privată de data aceasta. Ne gândim în construcţii la 400 de mii, 450 de mii de angajaţi, dar mai sunt şi alţi angajaţi din domenii auxiliare", a declarat Cristian Erbaşu, Președinte Federația Patronatelor Societăților din Construcții - FPSC.

Nu este exclus ca multe firme să-şi înceteze activitatea.

"Situaţia în piaţă, în momentul de faţă, este una fără precedent. Există facturi neîncasate încă din luna aprilie şi asta este cumplit pentru o firmă de construcţii. Perspectiva este foarte, foarte sumbră. Orice om de afaceri vă va spune că cel mai important lucru pentru el este predictibilitatea", a declarat Adriana Iftime, directorul Federaţiei Patronatelor din Construcţii.

În România sunt înregistrate zeci de mii de companii în domeniul construcţiilor, însă active sunt doar 5.000. Dintre acestea, 1.500 au contracte directe cu statul - restul sunt fie subcontractori, fie desfăşoară şi proiecte private.

