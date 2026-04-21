Mediul de afaceri cere întâlniri cu Nicușor Dan: Economia are nevoie de stabilitate, nu de scandal

Mediul de afaceri trebuie să se decupleze de la abordările "politicianiste" vizibile în spațiul public și să se concentreze pe activitatea economică, a transmis președintele IMM România, Florin Jianu, în cadrul unei conferințe de presă.

"Mediul de afaceri trebuie să încerce să se decupleze de la ceea ce se vede la televizor, de abordările politicianiste din această perioadă și să se concentreze pe propriile afaceri", a declarat Jianu.

În aceeași intervenție, acesta a atras atenția și asupra modului în care este implementat PNRR, susținând că, din perspectiva IMM-urilor, programul nu a generat o reformă reală.

"Din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii, PNRR-ul nu a însemnat o reformă reală, în afară de acele reforme pe care le-am văzut cu privire la sistemul de impozitare, care mai rău au făcut în economie", a afirmat președintele IMM România.

"În situaţia implementării PNRR, mai sunt câteva luni de implementare. Programul mai poate fi implementat până la 21 august. El a avut ca număr total, aproximativ 500 de ţinte şi jaloane, din care mai mult de jumătate au fost implementate până în acest moment şi altele sunt în curs de implementare. Există, însă, un risc ridicat de neimplementare pentru aproximativ 65 de ţinte şi de jaloane, din cele aproape 180 aferente Cererilor de plată 5 şi 6, rezultând astfel o treime dintre jaloane care sunt considerate cu risc de neîndeplinire, fiind posibilă pierderea a cel puţin 30% din cei 10 miliarde de euro rămaşi pentru absorbţie în perioada următoare. Sunt în pericol un număr de 14 reforme, din datele pe care noi le avem. E foarte dificil să găseşti date publice pentru PNRR atât privind implementarea, cât şi absorbţia. Domeniile în care sunt aceste reforme nerealizate sunt: Energie, Transport şi guvernanţa companiilor de stat. De altfel, dezbaterile publice pe care le-am văzut în ultima perioadă cu privire la companiile de stat se referă de fapt la aceste ţinte şi jaloane. Ele au devenit cumva un ping-pong politic, dar din păcate ele aveau legătură şi au legătură cu PNRR-ul. Ne e greu să credem că, în termen de câteva luni, vom atinge aceste ţinte privind reforma de listare a companiilor publice, pentru că un astfel de proces durează în medie un an, un an şi jumătate, însă în medie poate dura un pic mai puţin sau un pic mai mult", a subliniat Jianu, în conferinţă de presă.

Florin Jianu a explicat că există riscuri semnificative de neîndeplinire a unor jaloane și ținte din cadrul programului, precum și dificultăți în implementarea reformelor asumate de România, în special în domenii precum energie, transport și guvernanța companiilor de stat.

El a mai precizat că, în unele cazuri, lipsa datelor publice și întârzierile în implementare pot pune presiune pe absorbția fondurilor europene, inclusiv pe cererile de plată aflate în derulare.

