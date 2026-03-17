Carburanții au atins cele mai ridicate prețuri din ultimii patru ani. Tarifele se apropie de recordul înregistrat în 2022, când a izbucnit un alt război, cel din Ucraina. Astăzi, la o zi după discuțiile oficiale între mai marii statului și directorul OMV, motorina premium s-a apropiat de 10 lei. Statul a câștigat de la începutul acestei crize opt milioane de lei numai din scumpiri, timp în care șoferii așteaptă o soluție pentru ieftiniri la pompă.

Doar în ultima zi, prețul carburanților a crescut cu 20 de bani pe litru.

Reporter: Cât ați plătit acum la pompă?

Român: 560 de lei, un plin.

"Ne îndreptăm către pragul următor, adică peste 10 lei pe litru la motorină", a spus Dumitru Chisăliță, de la Asociația Energia Inteligentă.

"Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. […] Toate instituțiile care au în atribuție monitorizarea și controlul, într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Analiza noastră, a Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern, sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință", a spus ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Autoritățile promit o intervenție asupra pieței

Reporter: O să plafonați prețurile la combustibil și cu cât?

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Nu Ministerul Energiei plafonează prețurile la combustibil, ci poate doar să instituie un cadru legal conform Ordonanței 84/2022, prin care, în anumite situații excepționale, poate să declare situație de criză pe piața produselor petroliere. […] Există 2 modele europene la care ne-am uitat, în Ungaria și Slovenia.

"Orice plafonare care nu vine la pachet cu o compensare /// va veni cu o penurie de combustibil. În momentul în care costul unui litru e 9 lei, iar cineva îl plafonează la 8,68 lei, înseamnă că o să intre tot mai puțină motorină, se vor consuma stocurile care fac ca acea vânzare să fie rentabilă", a mai spus Dumitru Chisăliță.

"Să plafoneze, să intervină într-un fel, altfel e peste ceea ce ne putem permite", a spus un român.

Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței monitorizează deocamdată piața.

Din vânzarea motorinei se duc către stat 60 de milioane de lei

"De când a izbucnit criza din Golful Persic, cerem și mai multe date din partea companiilor. […] Stocurile se epuizează, trebuie refăcute la prețuri noi și companiile, până la urmă, rolul lor este să facă profit", a spus președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chiriţoiu.

Profit face și statul. Într-un an, consumăm 5 miliarde de litri de motorină și 1,5 miliarde de litri de benzină. Iar zilnic consumul total ajunge la 18 milioane de litri de carburant. Asta înseamnă că, într-o singură zi, din vânzarea motorinei se duc către stat 60 de milioane de lei, iar din benzină 19 milioane de lei, accize și TVA. De la începutul războiului și până acum, doar din scumpiri statul a câștigat opt milioane de lei.

