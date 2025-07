Motorina s-a scumpit din nou, a doua oară în această lună. Care sunt preţurile la carburanţi luni, 14 iulie

În această dimineaţă, o staţie peco din București afișa un preț al benzinei standard de 7,07 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,44 lei pe litru, potrivit economica.net. Față de ziua precedentă, prețul a crescut cu 5 bani pe litru în cazul motorinei, menținând însă prețul benzinei.

Precedenta modificare de preț a avut loc la 8 iulie, atunci când Petrom a crescut prețul motorinei cu 4 bani pe litru, menținând, la fel, prețul benzinei.

Combustibilii se scumpesc de la 1 august 2025. Cât va costa litrul de benzină și motorină

Cel puţin 20 de lei va trebui să am în plus atunci când vin să fac plinul de carburant la pompă. De la 1 august, creşte acciza cu 10%, iar asta înseamnă 40 de bani pentru fiecare litru de carburant. Sau chiar 50 de bani în plus pentru că va crește și cota de TVA la carburanți, de la 19% la 21%. Astfel că un litru de motorină se va apropia de 8 lei, iar unul de benzină va ajunge la 7,6 lei.

În ultima lună am vazut creşteri uşoare ale preţurilor, la pompă: 1.0% la benzină şi 4% la motorină. Cel mai probabil şi la început de 2026 vom asista la o nouă majorare de acciză. România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, preponderent motorină.

