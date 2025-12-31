Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Filmul tragediei din Găeşti, în care doi tineri au rămas captivi în maşina cuprinsă de flăcări după accident

Din păcate nici ultima zi din an nu vine fără o tragedie iar viteza la volan şi neatenţia au fost cele care le-au adus sfârşitul unor tineri de numai 18 şi 19 ani din Dâmboviţa. Şoferul şi prietenul lui au murit carbonizaţi după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat şi a luat foc. Tânărul conducea cu viteză, spun martorii, iar într-o depăşire periculoasă a pierdut controlul maşinii. 

de Denisa Dicu

la 31.12.2025 , 15:36
Filmul tragediei din Găeşti, în care doi tineri au rămas captivi în maşina cuprinsă de flăcări după accident Accident Găeşti

Cei doi tineri de 18 și 19 ani sunt din Găiești. Cel de 18 ani s-a aflat la volan, iar în dreapta era prietenul său de 19 ani. Accidentul a avut loc în jurul orei 3 noaptea. 

Filmul tragediei din Găeşti

Aceștia veneau din această stradă, din partea dreaptă, și au intrat într-o depășire cu o altă mașină. Au virat, însă șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în colțul unei clădiri. Este suficient să vedeți cum arată peretele de acolo, pentru că vă dați seama cât de puternic a fost impactul, în urma căruia mașina s-a răsturnat și a luat foc. 

Articolul continuă după reclamă

Deși pompierii au ajuns în câteva minute aici, nu au reușit să-i salveze de flăcări. Martorii le-au spus polițiștilor că autoturismul în care se aflau cei doi băieți avea o viteză de peste 70 km pe oră, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut acest accident tragic.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

dambovita accident gaesti
Înapoi la Homepage
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor
Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Previziunile Financial Times pentru 2026: „Bula AI se sparge, roboții umanoizi apar în case”. Cum va evolua războiul Rusia-Ucraina
Previziunile Financial Times pentru 2026: „Bula AI se sparge, roboții umanoizi apar în case”. Cum va evolua războiul Rusia-Ucraina
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi dori şi în România un mall dedicat produselor second-hand?
Observator » Evenimente » Filmul tragediei din Găeşti, în care doi tineri au rămas captivi în maşina cuprinsă de flăcări după accident