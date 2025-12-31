Din păcate nici ultima zi din an nu vine fără o tragedie iar viteza la volan şi neatenţia au fost cele care le-au adus sfârşitul unor tineri de numai 18 şi 19 ani din Dâmboviţa. Şoferul şi prietenul lui au murit carbonizaţi după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat şi a luat foc. Tânărul conducea cu viteză, spun martorii, iar într-o depăşire periculoasă a pierdut controlul maşinii.

Cei doi tineri de 18 și 19 ani sunt din Găiești. Cel de 18 ani s-a aflat la volan, iar în dreapta era prietenul său de 19 ani. Accidentul a avut loc în jurul orei 3 noaptea.

Filmul tragediei din Găeşti

Aceștia veneau din această stradă, din partea dreaptă, și au intrat într-o depășire cu o altă mașină. Au virat, însă șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în colțul unei clădiri. Este suficient să vedeți cum arată peretele de acolo, pentru că vă dați seama cât de puternic a fost impactul, în urma căruia mașina s-a răsturnat și a luat foc.

Deși pompierii au ajuns în câteva minute aici, nu au reușit să-i salveze de flăcări. Martorii le-au spus polițiștilor că autoturismul în care se aflau cei doi băieți avea o viteză de peste 70 km pe oră, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut acest accident tragic.

