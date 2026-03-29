Parlamentul a adoptat o lege prin care persoanele care muncesc ocazional în gospodării pot fi plătite legal cu tichete, iar astfel pot beneficia de pensie și asigurare medicală. Legea vizează activitățile casnice precum curățenia, gătitul, călcatul, grădinăritul, îngrijirea vârstnicilor, mici reparații sau alte treburi făcute în gospodărie.

Munca din gospodărie poate aduce pensie și asigurare medicală. Cine poate primi banii - Shutterstock

Cei care muncesc vor putea fi remunerați cu tichete în valoare de 15 lei. Din această sumă, o parte merge către contribuțiile sociale, astfel încât cei care desfăşoară aceste munci să poată avea acces la asigurare de sănătate și să contribuie la pensie.

Pentru a deveni asigurat în sistemul de sănătate, un prestator trebuie să preschimbe cel puțin 85 de tichete pe lună, adică echivalentul a 1.275 de lei, explică deputata PSD, Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii.

Cine poate primi banii

Legea se aplică persoanelor de peste 16 ani, inclusiv șomeri, elevi, studenți, pensionari sau angajați care vor să obțină venituri suplimentare din activități ocazionale. Activitatea poate fi desfășurată cel mult 12 ore pe zi pentru adulți și 6 ore pe zi pentru tinerii între 16 și 18 ani. Un aspect important este că persoana care prestează activitatea casnică nu poate fi membru al familiei beneficiarului.

Tichetele pot fi transformate în bani în cel mult 12 luni de la primire, prin agențiile teritoriale, prin Poșta Română sau prin transfer bancar. Impozitele și contribuțiile vor fi reținute în momentul preschimbării tichetelor, iar obligațiile fiscale vor fi plătite de agenții în numele prestatorilor.

