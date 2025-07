Nazare: Datoria publică va ajunge la 60% din PIB la sfârșitul anului. Niciodată n-am fost atât de rău

Întrebat dacă a calculat cineva impactul pe nivelul de trai al măsurilor fiscal-bugetare din pachetul 1, ministrul Alexandru Nazare a explicat faptul că "este un impact pe nivelul de trai, este un impact pe inflaţie şi trebuie să o spunem foarte clar, acest pachet, în ciuda faptului că ne stabilizează economia şi ne fereşte de o situaţie catastrofală în care ne pierdeam calificativul de investiţii, are şi efecte adverse. Va avea şi efecte adverse.

Adică se va vedea în inflaţie. Trebuie să spunem foarte clar acest lucru şi direct şi onest să le explicăm românilor că acesta este un cost pe care îl plătim pentru a evita un cost mult mai mare, enorm de mare, care ar fi însemnat downgradarea României. Şi de care am fost la acest moment extrem de aproape, dar pericolul nu a trecut în totalitate", a afirmat Nazare.

Întrebat cât de aproape am fost de acel moment, ministrul Finanţelor a răspuns: "Foarte aproape. În toată cariera mea şi mai ales în perioadele în care am fost în Ministerul de Finanţe şi vă amintesc faptul că am fost acolo în timpul crizei, în 2009 am participat la toate Consiliile Europene în care se discuta situaţia criza europeană şi mecanismul de stabilizare la Bruxelles. Am fost în 2021, în timpul pandemiei, după pandemie, de fapt, stabilizarea de după pandemie, de asemenea, un deficit de 9,3% atunci, am văzut şi cum au stat lucrurile şi cum tratau cei de la Bruxelle negocierile atunci şi cât departe sau aproape eram de perspectiva unui downgrade şi ce s-a întâmplat acum. Este incomparabil. Niciodată n-am fost atât de rău ca acum".

El a precizat că situaţia a fost mai dificilă acum pentru că a crescut datoria publică, iar România nu a luat măsuri corective în economie deşi acest lucru i-a fost cerut de oficialii europeni. "Am ieşit din dialog prin faptul că ni s-au cerut permanent măsuri, având în vedere deteriorarea situaţiei economice, deteriorarea indicatorilor principali, şi nu am luat măsuri de corecţie.

Aceste lucruri sunt cerute de trei ani, cu accent în ultimul an şi jumătate, nu am luat măsuri corective, în mod repetat, nu am răspuns la solicitarea din ianuarie de a prezenta un raport cu măsurile corective până în aprilie, nu am răspuns nici după aprilie de ce nu am prezentat raportul", a mai spus ministrul Finanţelor.

Ministrul de Finanţe: Nu se vrea digitalizarea ANAF

Alexandru Nazare a fost întrebat, duminică, de ce România are decalaj uriaş de încasare la TVA. "În 2021 era 34%. Am introdus casele de marcat, a mai scăzut, acum e spre 30%. Vă spun foarte sincer, până când nu reuşim să finalizăm digitalizarea integrală nu o să reuşim să diminuăm acest gap. Până în momentul de faţă noi am tot discutat, public, de diverse proiecte, dar până la finalizarea proiectelor, nu o să avem un instrument serios, un instrument care să funcţioneze eficient împotriva tuturor zonelor care fac obiectul acestui decalaj, fie că sunt fiscale, fie că sunt de politici", a afirmat ministrul Finanţelor.

Ministrul Nazare fost întrebat dacă după introducerea e-Factura s-a redus evaziunea fiscală, aşa cum promiteau guvernanţii atunci când aceasta a fost lansată. "După cum vedeţi din această diagnoză e clar că nu a avut un efect major. Trebuie să lucrăm la multe alte lucruri. Trebuie să lucrăm la modul în care se fac eşalonările, la modul în care tratăm insolvenţa în general, acele breşe din actuala legislaţie privind insolvenţa, care permit firmelor să facă operaţiuni după care să treacă în insolvenţă şi să fie absolvite. (...) ANAF are temă să se ocupe de toate aceste cuiburi de firme care stau acolo şi să se uite după beneficiarii reali, nu după firmele care stau acolo. După beneficiarii reali care au fost în spatele lor că nu se poate să avem firmă săracă, patron bogat".

El a adăugat că în urmă cu patru nu a văzut un entuziasm foarte mare la ANAF de a face digitalizare. "Nu am văzut în 2021 un entuziasm foarte mare în privinţa ANAF de a face digitalizarea. Rezistenţa din sistem a fost foarte mare şi rămâne în continuare mare şi e o rezistenţă pe care trebuie să o înlăturăm", a afirmat ministrul Finanţelor.

