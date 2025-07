Pachetul austerităţii, aprobat de Guvern, este doar primul dintr-o serie de care are nevoie România pentru a scăpa de faliment, susţine ministrul de Finanţe. În exclusivitate la Observator, Alexandru Nazare a explicat de ce măsurile luate acum sunt atât de dure. În plus, susţine că următoarele decizii vor desfiinţa sinecurile din sistemul bugetar.

"Avem nevoie de justiţie socială. Dar diferenţa era că nu nu am avut timp. Am avut 10 zile. Dacă nu luam măsuri, ce am vorbit mai devreme, despre pierderea fondurilor europene şi de a pierde posibilitatea de a ne mai finanţa începând cu 15 august devenea efectiv", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Potrivit unor documente confidenţiale obţinute de Europa Liberă, fostul preşedinte Klaus Iohannis şi foştii premieri Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu ar fi fost avertizaţi despre situaţia economică anul trecut.

Fiscul are de recuperat aproape 40 de miliarde de lei doar de la marile companii

Acum, datoria publică se aproprie de pragul de 60%. "Fiscul nu mai trebuie să fie blând cu marii evazionişti şi să joace rol de dur cu micii antreprenori sau cu IMM-urile în general. Şi cu persoanele fizice", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Fiscul are de recuperat aproape 40 de miliarde de lei doar de la marile companii. Ministrul Finanţelor este, însă, optimist - măsurile de austeritate vor redresa economia.

"Vom depăşi această situaţie, vom primi un semnal pozitiv că nu mai sunt suspendate fondurile, că putem începe renegocierea PNRR să obţinem cât mai multe împrumuturi. Şi, bineînţeles, în august ne vom menţine ratingul. Pachetul doi a fost anunţat pentru această vară de premierul Ilie Bolojan şi se referă la aceste chestiuni", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

